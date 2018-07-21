تعيين رئيس جديد للجنة الانتخابات في موريتانيا

هسبريس - د.ب.أ

أدى محمد فال ولد بلال، وزير الخارجية الموريتانية الأسبق، اليمين القانونية رئيسا جديدا للجنة المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، خلفا لرئيسها المستقيل ديدي ولد بونعامه.

وكان ولد بلال قد تم اختياره بشكل توافقي، من قبل الموالاة والمعارضة، للمشاركة في الحوار السياسي الذي أسفر عن تشكيل هذه اللجنة المستقلة المكلفة بإدارة الانتخابات المقبلة.

وأقسم ولد بلال أنه سيؤدي وظائفه بتجرد وحياد ونزاهة، وسيحفظ سر المداولات حتى بعد انتهاء مهامه، بينما وتبلغ فترة رئاسته للجنة خمس سنوات.

كان ديدي ولد بونعامه، الرئيس السابق للجنة، قد استقال لأسباب صحية، حيث يقضي فترة نقاهة طويلة بعد خضوعه لجراحة في القلب في اسطنبول.

وتنتقد المعارضة الموريتانية، التي لم تشارك في الحوار السياسي تشكيل هذه اللجنة، وتطالب بحلها وإعادة تشكيلها بما يضمن التشاور معها واشراكها فيها.

وستشهد موريتانيا انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية حاسمة، في الأول من شتنبر القادم، تشارك فيها المعارضة التي كانت تقاطع الانتخابات الماضية؛ وهي "المنتدى" و"حزب التكتل".