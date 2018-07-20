قضاء ألمانيا يرفض تسليم بوجديمون إلى إسبانيا

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات القضائية في ألمانيا إغلاق ملف قضية رئيس الوزراء السابق لإقليم كتالونيا، كارلس بوجديمون.

وقالت متحدثة باسم السلطات إن المحكمة العليا في ولاية "شليزفيج-هولشتاين" ألغت أمر تسليم بوجديمون للسلطات الإسبانية.

وتنتهي بذلك الإجراءات القضائية في ألمانيا المتعلقة بتسليم الزعيم الانفصالي السابق إلى سلطات العاصمة مدريد.

يذكر أن القضاء الإسباني سحب طلبه الأوروبي بتسليم بوجديمون، الموجود حاليا في ألمانيا، وهو الزعيم الانفصالي الكتالوني السابق الذي نظم استفتاء الأول من أكتوبر حول انفصال الإقليم.

وقالت المحكمة العليا في إسبانيا إن القاضي الأسباني بابلو يارينا، الذي يتولى التحقيق بشأن بوجديمون، قرر سحب طلب تسليم رئيس الوزراء السابق في إقليم كتالونيا، وذلك حسب ما أفادت المحكمة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وطلبت إسبانيا من ألمانيا تسليم بوجديمون، حيث ألقي القبض عليه بناء على أمر التوقيف، وكانت محكمة ولاية "شليزفج-هولشتاين"، شمالي ألمانيا، قد قضت مؤخرا بقانونية تسليم بوجديمون بسبب اتهامه في بلاده بالاختلاس، ولكن ليس بسبب تهمة التمرد، وهي التهمة الرئيسية التي يوجهها له القضاء الإسباني.

وبناء على حكم المحكمة الألمانية، لم يعد بإمكان هيئة الادعاء الإسبانية ملاحقة بوجديمون على خلفية تهمة التمرد، التي تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما كحد أقصى، إذا تم تسليمه إلى إسبانيا.

وكانت المحكمة العليا في مدريد قد أكدت، أواخر يونيو الماضي، أنها فتحت قضايا ضد بوجديمون، و 14 سياسيا انفصاليا آخر في كتالونيا، بتهمة التمرد والاختلاس والعصيان المدني.