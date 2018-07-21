روسيا تبحث عن جواسيس بردهات وكالتها الفضائية

هسبريس - رويترز

قالت وكالة "تاس" للأنباء إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي فتش منشأة بحثية تسيطر عليها وكالة الفضاء في البلاد.

وذكر المصدر أن الدخول إلى "روسكوزموس" جاء بسبب الاشتباه بتسريب أسرار حول أسلحة جديدة، تفوق سرعة الصوت، إلى جواسيس غربيين.

كما نقلت "تاس" عن وكالة الفضاء الروسية قولها إنها "تتعاون مع ضباط جهاز الأمن الاتحادي الذين يجرون تحقيقا في قضية اشتباه بخيانة".