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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: الصين والاتحاد الأوروبي يتلاعبان بالعملة

ترامب: الصين والاتحاد الأوروبي يتلاعبان بالعملة

ترامب: الصين والاتحاد الأوروبي يتلاعبان بالعملة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 22:48

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب في عملاتهما، مؤكدا انتقاداته لسياسة رفع اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على شبكة "تويتر" الاجتماعية: "الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تلاعبت في عملاتها وقللت اسعار الفائدة، بينما ترفع الولايات المتحدة اسعار الفائدة ويزاد الدولار قوة يوميا وهو ما يضر بالتنافسية".

جاءت هذه التصريحات بعد بث مقابلة هدد فيها الرئيس الأمريكي الصين بفرض رسوم جمركية على جميع منتجاتها بقيمة 500 مليار دولار. كما انتقد ترامب السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بسبب رفع اسعار الفائدة مؤخرا.

وتمثل هذه التصريحات كسرا للموقف الرئاسي التقليدي الذي يحترم استقلالية البنك المركزي وعدم التعليق على سياسته النقدية.

ووجهت الانتقادات إلى الاتحاد الأوروبي والصين في ظل الحرب التجارية التي شنتها واشنطن مؤخرا بانتهاج سياسة حمائية عبر فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين.

ودفعت هذه الاجراءات الأوروبيين لاتخاذ اجراءات مماثلة ضد الاقتصاد الأمريكي وبكين لتقديم بلاغ رسمي لدى منظمة التجارة العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجرد راي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:20
قوة الولاية المتحدة الامريكية واقتصادها القوي فقط بالون هواء واشاعة لم يعد العالم كما كان في عهد كنيدي ورغم ان امريكا استفادت من اكاذيبها في ذلك الوقت الا ان الوقت الحالي هو لصالح الدول التي تعتمد الصدق والمصداقية في شتى المجالات امريكا لم يعد لها حل سوى في حلب مال النعاج والتي ستتحول الى نعاج عقيمة في المستقبل القريب
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2 - سعيد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:27
والله أغرب رئيس في تاريخ أمريكا ،يتصرف و يفكر كتاجر أو سمسار عقارات و ليس كسياسي ، شيء واحد يحسب له :صراحته لنيل ما يريد ، فعوضا عن قانون جاستا في عهد أوباما لابتزاز السعودية، انتهج :اعطونا أموالكم ان تريدون حمايتنا، واخد المليارات في سابقة تاريخية وأمام الكاميرات رفقة ولي عهد السعودية ،وبعد اسبوع استهزء به علانيتا وقال لولا أمريكا بسافر حكام الخليج في الدرجة الاقتصادية عوض الطائرات الخاصة الخ ،،،،
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3 - مغربي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 23:38
و انت جءت من حيث لا نعلم لتتلاعب بمصير شعوب باكملها و كانك ملكت الارض و من عليها. ستلقى بإذن الله مصير كل ظالم غاشم.
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