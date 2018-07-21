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كُتّاب وآراء
ترامب: الصين والاتحاد الأوروبي يتلاعبان بالعملة
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب في عملاتهما، مؤكدا انتقاداته لسياسة رفع اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على شبكة "تويتر" الاجتماعية: "الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تلاعبت في عملاتها وقللت اسعار الفائدة، بينما ترفع الولايات المتحدة اسعار الفائدة ويزاد الدولار قوة يوميا وهو ما يضر بالتنافسية".
جاءت هذه التصريحات بعد بث مقابلة هدد فيها الرئيس الأمريكي الصين بفرض رسوم جمركية على جميع منتجاتها بقيمة 500 مليار دولار. كما انتقد ترامب السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بسبب رفع اسعار الفائدة مؤخرا.
وتمثل هذه التصريحات كسرا للموقف الرئاسي التقليدي الذي يحترم استقلالية البنك المركزي وعدم التعليق على سياسته النقدية.
ووجهت الانتقادات إلى الاتحاد الأوروبي والصين في ظل الحرب التجارية التي شنتها واشنطن مؤخرا بانتهاج سياسة حمائية عبر فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين.
ودفعت هذه الاجراءات الأوروبيين لاتخاذ اجراءات مماثلة ضد الاقتصاد الأمريكي وبكين لتقديم بلاغ رسمي لدى منظمة التجارة العالمية.