إسرائيل وحماس تتفقان على التهدئة بقطاع غزة

هسبريس - رويترز

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في ساعة متأخرة ليلة أمس إن إسرائيل وحماس اتفقتا على إعادة التهدئة في قطاع غزة.

وقال برهوم لرويترز "بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية".

وقتل مسلحون فلسطينيون يوم الجمعة جنديا إسرائيليا على حدود غزة وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الهجمات على غزة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى فلسطينيين من بينهم ثلاثة من مقاتلي حماس.