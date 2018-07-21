24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/07/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:44
|06:28
|13:39
|17:19
|20:40
|22:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة
- الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب
- المطربة جنات تغازل زوجها بأغنية "أنت الإحساس"
- ألعاب القوى المغربية ترنو نحو التألق في سباقات "العصبة الماسية"
- ترامب يرفض استجواب موسكو لمسؤولين أمريكيين
مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة (5.00)
الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)
ألعاب القوى المغربية ترنو نحو التألق في سباقات "العصبة الماسية" (5.00)
- رصيف الصحافة: الرئيس التونسي المخلوع يتجه للاستقرار بالمغرب - (103)
- رفض المغرب تشييد ملاجئ لمهاجرين سريين يثير امتعاضا أوروبيا - (92)
- مرصد يحذر من إذكاء "قانون الأمازيغية" لصراع الهوية بالمملكة - (89)
- مغاربة وجزائريون يستعدون للاحتجاج لفتح الحدود - (73)
- مديرية الحموشي تدعم آلاف أرامل الشرطة بمصاريف الصيف والعيد - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إسرائيل وحماس تتفقان على التهدئة بقطاع غزة
السبت 21 يوليوز 2018 - 00:29
قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في ساعة متأخرة ليلة أمس إن إسرائيل وحماس اتفقتا على إعادة التهدئة في قطاع غزة.
وقال برهوم لرويترز "بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية".
وقتل مسلحون فلسطينيون يوم الجمعة جنديا إسرائيليا على حدود غزة وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الهجمات على غزة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى فلسطينيين من بينهم ثلاثة من مقاتلي حماس.