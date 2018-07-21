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الرئيسية | خارج الحدود | معتد على ركاب حافلة بسكين يمثل أمام قضاء ألمانيا

معتد على ركاب حافلة بسكين يمثل أمام قضاء ألمانيا

معتد على ركاب حافلة بسكين يمثل أمام قضاء ألمانيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 يوليوز 2018 - 11:40

يمثل اليوم السبت أمام القضاء منفذ هجوم بسلاح أبيض على حافلة ركاب بمدينة "لوبيك" شمال ألمانيا، أمس الجمعة، وهو ألماني من أصل إيراني عمره 34 عاما.

من جهة أخرى، يواصل الأمنيون تحقيقاتهم لمعرفة دافع المتهم وراء تنفيذه الهجوم الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح، بعضهم حالاتهم خطيرة.

وترى الشرطة والنيابة العامة أن الأدلة تغيب عن أي انتماء للمعني بالأمر إلى تيار راديكالي، أو أن للاعتداء "خلفية إرهابية"، وفقا لما جاء في مؤتمر صحفي عقده الطرفان.

وتتهم النيابة العامة منفذ الهجوم، المقيم في لوبيك والحامل الجنسية الألمانية منذ عامين، بـ"محاولة إضرام حريق، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بالغة".

وأودع من المصابين خمسة أشخاص المستشفى، ثلاثة منهم طالتهم جروح خطيرة، بينما وقع الهجوم في وقت كانت الحافلة في طريقها لمدينة "تارفيمونده"، وكان على متنها نحو 70 شخصا.

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