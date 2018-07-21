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الرئيسية | خارج الحدود | طالبان تقتل 12 من الأمنيين جنوب شرق أفغانستان

طالبان تقتل 12 من الأمنيين جنوب شرق أفغانستان

طالبان تقتل 12 من الأمنيين جنوب شرق أفغانستان
هسبريس - د.ب.أ
السبت 21 يوليوز 2018 - 19:53

ذكر مسؤولون، اليوم السبت، أن 12 شرطيا محليا على الأقل قتلوا بعدما هاجم مسلحو طالبان منشآتهم في إقليم غزني؛ جنوب شرق البلاد.

وقال عضو المجلس الإقليمي، عصمت جمردوال، إن 20 آخرين على الأقل أصيبوا في معركة استمرت ست ساعات بين الطرفين.

وقال محمد رحمان، وهو عضو آخر بالمجلس الإقليمي، إن مسلحي طالبان حاولوا السيطرة على المركز الإداري لمنطقة قرة باغ، في الاقليم نفسه، ولكن جرى ردعهم.

وزاد المسلحون من هجماتهم المنسقة على أجزاء من غزني منذ أسابيع. وذكر عريف رحماني، نائب برلماني عن غزني، أنه "على مدار الشهرين الماضيين جرى قتل نحو 600 أمني في المنطقة".

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