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كُتّاب وآراء
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المرشد الإيراني: التفاوض مع أمريكا خطأ واضح
السبت 21 يوليوز 2018 - 18:57
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، إن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون "خطأ واضحا"، لأن واشنطن لا يمكن الاعتماد عليها.
وأضاف خامنئي، خلال اجتماع مع مسؤولين وزارة الخارجية في بلاده، أنه "لا يمكن التعويل على كلمة الأمريكيين أو حتى توقيعهم، لذلك لا جدوى من التفاوض مع أمريكا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عادل ابو العدالة السبت 21 يوليوز 2018 - 19:33
علي الخامنئي المرشد الايراني هو لا مرشد, الشعب الايراني شعب حي و صاحب حضارة بينما الخامنئي هو شخص متخلف غير مثقف او احادي الثقافة هكذا شخصية لا يمكن ان يكون مرشدا بل هو مخربا, هو يريد أن يكون هناك عدوا كبيرا الى ايران لكي يتحجج باضطهاد الشعب الايراني على أساس ان امريكا و هي اقوى دولة في العالم, كل ما يقوله الخامنئي هو تبرير و تبرير .
2 - عابر السبت 21 يوليوز 2018 - 19:48
أمريكا وإيران عملة واحدة إذا دخلوا إلى بلد عربي أو إسلامي أحدثوا فيه إنفجارا هائلا يذهب ضحيته آلاف أو ملايين المواطنين فتضيع أسر ومنازل ومستسفيات وملاجئ وأطفال ونساء وعجائز ورضع وبهائم ويحدث عاهات مستديمة لآلاف الناس وهذا ما يقع في سوريا والعراق واليمن فشعار إيران كما تردد دائما الموت لأمريكا بينما الحقيقة التي نشاهدها بأم أعيننا هي الموت لأهل السنة فإلى متى يبقى المسلمون صامتون إلى هذا الظلم والطغيان من هذه القوى الفاسدة المفسدة للبشر والشجر والحجر والآثار ووووووووو.
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