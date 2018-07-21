المرشد الإيراني: التفاوض مع أمريكا خطأ واضح

هسبريس ـ مُتابعة

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، إن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون "خطأ واضحا"، لأن واشنطن لا يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف خامنئي، خلال اجتماع مع مسؤولين وزارة الخارجية في بلاده، أنه "لا يمكن التعويل على كلمة الأمريكيين أو حتى توقيعهم، لذلك لا جدوى من التفاوض مع أمريكا".