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الرئيسية | خارج الحدود | إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاما

إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاما

إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاما
هسبريس - رويترز
السبت 21 يوليوز 2018 - 20:50

قالت حكومة إريتريا، اليوم السبت، إنها عينت أول سفير للبلاد لدى جارتها إثيوبيا منذ 20 عاما؛ وذلك في إطار التقارب بين البلدين.

وقال وزير الإعلام يماني ميسكيل، على تويتر، إن المنصب ذهب إلى سميري روسوم الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم، وهو أيضا سفير سابق لإريتريا لدى الولايات المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد السبت 21 يوليوز 2018 - 21:13
عشرات الآلاف من القتلى بين الجانبين ،و عقدين من المعادات و القطيعة و أخيرا غلبوا مصالح شعبيهما على الأحقاد العقيمة ، اخدوا الدرس من اديناور ألمانيا و دوكول فرنسا رغم الملايين من الضحايا في الحرب أسسوا الاتحاد الاوروبي، أما العربان فداحس و الغبراء إلى أن يقضي الله أمرا كان مقضيا
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