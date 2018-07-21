إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاما

هسبريس - رويترز

قالت حكومة إريتريا، اليوم السبت، إنها عينت أول سفير للبلاد لدى جارتها إثيوبيا منذ 20 عاما؛ وذلك في إطار التقارب بين البلدين.

وقال وزير الإعلام يماني ميسكيل، على تويتر، إن المنصب ذهب إلى سميري روسوم الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم، وهو أيضا سفير سابق لإريتريا لدى الولايات المتحدة.