كاسادو يخلف راخوي برئاسة الحزب الشعبي الإسباني

هسبريس - افي

اختير بابلو كاسادو، اليوم السبت، رئيسا للحزب الشعبي الإسباني خلفا لماريانو راخوي، بدعم أغلبية 3082 عضوا شاركوا في مؤتمر التنظيم.

وتغلب كاسادو، البالغ من العمر 37 عاما) والمسؤول الإعلامي حاليا للحزب الشعبي، على المرشحة سورايا ساينث دي سانتاماريا، نائبة رئيس الحكومة سابقا، وفقا لمصادر على صلة بكلا المرشحين.

ويخلف كاسادو بذلك ماريانو راخوي، الذي قرر التخلي عن رئاسة الحزب الشعبي واعتزال السياسية عقب الإطاحة به من رئاسة الحكومة، من خلال اقتراع برلماني لسحب الثقة بداية يونيو الماضي.