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كُتّاب وآراء
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كاسادو يخلف راخوي برئاسة الحزب الشعبي الإسباني
السبت 21 يوليوز 2018 - 15:49
اختير بابلو كاسادو، اليوم السبت، رئيسا للحزب الشعبي الإسباني خلفا لماريانو راخوي، بدعم أغلبية 3082 عضوا شاركوا في مؤتمر التنظيم.
وتغلب كاسادو، البالغ من العمر 37 عاما) والمسؤول الإعلامي حاليا للحزب الشعبي، على المرشحة سورايا ساينث دي سانتاماريا، نائبة رئيس الحكومة سابقا، وفقا لمصادر على صلة بكلا المرشحين.
ويخلف كاسادو بذلك ماريانو راخوي، الذي قرر التخلي عن رئاسة الحزب الشعبي واعتزال السياسية عقب الإطاحة به من رئاسة الحكومة، من خلال اقتراع برلماني لسحب الثقة بداية يونيو الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - باحث عن الحقيقة السبت 21 يوليوز 2018 - 16:03
لاشك ان اخواننا وساساتنا في المغرب لا تروقهم مثل هذه الاخبار لانها تكشف مدى ضعف الديموقراطية والشفافية في بلادنا ومدى ضعف المحاسبة والمتابعة التي مافتىء الشعب يطالب بها بدون جدوى ، كما تبين هذه الاخبار مدى جبن وتمسك ساساتنا بكراسيهم وعدم تحليهم بالجرأة الكافية لتسليم الشأن السياسي والحزبي للشباب الكفء كلما عجزت حيلهم عن متابعة تطور الشان العام
تحية اجلال وتقدير للسيد راخوي على جهوده وعلى جرأته وشجاعته ، هكذا يكون الرجال
تحية اجلال وتقدير للسيد راخوي على جهوده وعلى جرأته وشجاعته ، هكذا يكون الرجال
2 - رشيد من فرنسا مغربي السبت 21 يوليوز 2018 - 16:06
متى سيكون بلدي المغرب مثل اسبانيا وفرنسا وسويسرا و و. ، مثلا أنا لا أريد حاكم البلد بمعنى لا تعجبني سياسته ، أريد أن أصوت لشخص ما بكل حرية وديمقراطية ، ماذا سأفعل !! المرجو النشر وشكرا هسبريس
3 - تازة يا تازة السبت 21 يوليوز 2018 - 16:36
ما شاء الله شاب ذو 37 سنة يتراس حزب...تمعنوا انه سيصبح رءيس حكومة .....افكاره شبابية طموحة كلها تفاؤل....دم الوطنية شبابي يغلي في عروقه....لن توقفه الاعاصير في وجه تقدمه...سلام عليه .....نعم الناخب و المنتخب...انشري هسبريس و ذكري فان الذكرى تنفع المؤمنين..
4 - كمال السبت 21 يوليوز 2018 - 16:46
نقل التجربه الديموقراطيه التي مرت بها اسبانيا بعد وفاه فرانكو في ١٩٧٥ الى المغرب هو الطريق الانجع للنهوض بالبلاد والاتحاق بالدول المتقدمه .ولكن ذالك يعني ما يعني ولا احد يريد التنازل على مصالحه الشخصيه لصالح الوطن والشعب طواعيه. لكن ليعلمو ان الواقع يفرض نفسه فان لم يكون اليوم سيكون غدا.والسلام
5 - غيووووور على بلادي السبت 21 يوليوز 2018 - 17:06
جيل جديد، شباب يترأسون الأحزاب السياسية في إسبانيا. دخ دم جديد في الحياة السياسية وخلق أجواء التفاؤل والأمل في المستقبل مع محاربة المفسدين وإحلال "العجزة السياسيين" على التقاعد. وللتذكير: كلمة الفساد عند الإسبان في المجال السياسي، لا تعني نهب أو سرقة أموال الدولة، بل، إستعمال النفوذ لأغراض شخصية أو عائلية ..!!) ولكم في صهر الملك السابق خوان كارلوس، أحسن دليل.حيث زُج به في السجن وسيمكث فيه لمدة 5 سنوات ونصف. والجريمة : إستغلال وضعيته وإستعمال النفوذ للإستغناء الشخصي، لا غير. هل من مقارنة مع دولتنا ؟ دولة الحق ( الضائع ) والقانون (القانون، الآلة الموسيقية) ؟ ففي هذا فليتنافس المغرب، لا في تنظيم المونديالات والمهرجانات.
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