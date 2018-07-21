قطر تتسلح بعتاد حربي من إنتاجات المصانع الروسية

هسبريس ـ مُتابعة

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن السفير الروسي لدى قطر قوله، اليوم السبت، إن روسيا وقطر تبحثان صفقة بيع محتملة لأنظمة "إس-400" الصاروخية.

كما أكد السفير فحوى تقارير إعلامية أفادت بأن قطر وروسيا وقعتا اتفاقا لإمداد الدوحة بأسلحة خفيفة؛ مثل بنادق كلاشنيكوف وأسلحة مضادة للدبابات.

ونقلت الوكالة عن السفير نور محمد خولوف قوله: "فيما يتعلق بالدفاع الجوي؛ أنظمة إس-400 وما شابه ... هناك محادثات بهذا الشأن لكن ما من نتيجة ملموسة".