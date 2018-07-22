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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن تحذر الشركات التركية من الصفقات الإيرانية

واشنطن تحذر الشركات التركية من الصفقات الإيرانية

واشنطن تحذر الشركات التركية من الصفقات الإيرانية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 22 يوليوز 2018 - 03:45

حذرت الولايات المتحدة تركيا من أنها ستطبق بقوة العقوبات المفروضة على إيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، حتى لا تتمكن الشركات التركية التي تتفاوض مع الدولة المجاورة لها من العمل في الولايات المتحدة، وذلك حسب ما أفادت صحيفة "الصباح" التركية نقلا عن مصادر رسمية في أنقرة.

وقال مساعد وزير المالية الأمريكي، مارشال بيلينجسليا، من أنقرة لصحيفة "حرييت" التركية: "إذا أرادت الشركات التركية الاستمرار في التعاون مع إيران فيجب أن تعلم أنها لن تتمكن من العمل في السوق الأمريكي أو بالنظام المالي للولايات المتحدة".

وكان بيلينجسليا ضمن وفد أمريكي سافر إلى تركيا لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية بين أنقرة وطهران، وذلك بعد اقتراب دخول العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، في ماي الماضي، حيز التنفيذ.

ويهدد الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية، الذي يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيقه بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، بشكل خاص عمل الشركات التركية في قطاع النفط.

وازدادت واردات تركيا من النفط الخام الإيراني، وشكلت في الربع الأول من هذا العام 50% من إجمالي النفط المستورد، وهي النسبة التي كانت 27% في عام 2017.

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