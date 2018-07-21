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كُتّاب وآراء
الشرطة البريطانية تصادر 1.6 أطنان من الكوكايين
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، مصادرتها 1.6 أطنان من مادة الكوكايين المخدرة قبالة سواحل "كورنوال"، جنوب غرب إنجلترا، وهي أكبر كمية مخدرات تتم مصادرتها في البلاد.
تم العثور على شحنة المخدرات على متن سفينة هولندية جرى اعتراضها من قبل سلطات قناة المانش، وفق متحدث باسم الشرطة.
واُعتقل فردا الطاقم البحري، البالغين 59 و44 عاما والحاملين الجنسية الهولندية، ومثلا اليوم السبت أمام القضاء بتهمة "تهريب مواد مخدرة".
وأعلنت النيابة مصادرة 1.6 أطنان من الكوكايين على متن السفينة "مارسيا" بينما لا يزال فحصها مستمرا بناء على شكوك كفيلة بزيادة هذه الكمية.