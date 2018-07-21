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الرئيسية | خارج الحدود | هولندا تمدد خط "مترو" بـ9 كيلومترات في 15 عاما

هولندا تمدد خط "مترو" بـ9 كيلومترات في 15 عاما

هولندا تمدد خط "مترو" بـ9 كيلومترات في 15 عاما
هسبريس ـ د.ب.أ
السبت 21 يوليوز 2018 - 21:40

افتتحت السلطات الهولندية خط مترو انفاق جديد يمر أسفل بعض أهم المواقع التاريخية في أمستردام، اليوم السبت، وذلك بعد 15 عاما من العمل في إنشائه جراء تأجيلات وجدل.

ويبلغ طول الخط الذي يربط بين الشمال والجنوب نحو تسعة كيلومترات، واصلا شمال أمسترداد بأحيائها الجنوبية، ويمر أسفل حزام القنوات المائية ونهر "آي.جي" أيضا.

وكان الخط أحد أكثر مشاريع البناء المثيرة للجدل في تاريخ هولندا، حيث كلف قرابة 3 مليارات يورو، أي أكثر من ضعفي الميزانية الأصلية، وافتتح بعد سبع سنوات من الموعد المقرر لذلك.

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