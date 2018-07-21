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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب ينتقد تسجيل مضامين محادثة سرية مع محاميه

ترامب ينتقد تسجيل مضامين محادثة سرية مع محاميه

ترامب ينتقد تسجيل مضامين محادثة سرية مع محاميه
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 يوليوز 2018 - 22:48

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قيام أي محامي بتسجيل محادثات أحد موكليه سرا "ربما يكون غير قانوني"، وذلك بعد يوم من تقارير أفادت بأن محاميا سابقا لترامب سجل محادثات بينهما وهما يناقشان شراء حقوق ملكية حديث امرأة عن علاقة جمعتها بترامب.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "لا يمكن تصور اقتحام الحكومة مكتب محام ... إنه أمر لم نسمع به من قبل"، في إشارة محتملة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي لمكتب محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، شهر أبريل الماضي.

وأضافت "تغريدة" ترامب" "ما لا يمكن تصوره أكثر هو أن يسجل أي محام حديثا سريا مع موكله... إنه أمر لم نسمع به من قبل على الإطلاق، وربما يكون غير قانوني. الجيد في الأمر هو أن رئيسكم المفضل لم يرتكب أي خطأ!".

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