24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:45
|06:28
|13:39
|17:19
|20:40
|22:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كيف تمتد الأزمة المغربية من جيل إلى آخر؟
- اعتذار حزب الاستقلال والأسئلة التي يثيرها
- أصحاب الشرط!
- مسكر ماء الحياة يورّط شقيقيْن بمدينة خريبكة
- سرقة البيانات المعلومياتية
مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا (5.00)
مغربي بالأراضي المحتلة -11- .. بيريز وعين أسردون وأبي الجعد (5.00)
ملتقى الكاريكاتير والإعلام يحوّل مدينة شفشاون إلى قِبلة للفنّ والنقاش (5.00)
- العثماني: أرفض مصادمة "البيجيدي" بالملك .. ولن نموّل تقاعد البرلمان - (72)
- "عصابات السماوي" تواصل إسقاط ضحاياها بـ"التنويم المغناطيسي" - (65)
- المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط - (60)
- حقوقيون ينادون بمراجعة "مدونة الأسرة" ومعالجة ثغراتها القانونية - (49)
- مغربي بالأراضي المحتلة -11- .. بيريز وعين أسردون وأبي الجعد - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نائب الرئيس الأفغاني يعود من المنفى للقيام بمهامه
قال مسؤولون إن نائب الرئيس الأفغاني، الجنرال عبد الرشيد دستم الذي غادر البلاد العام الماضي وسط مزاعم بارتكابه انتهاكات جنسية وجرائم تعذيب، سيعود إلى البلاده اليوم الأحد لاستئناف مهام منصبه بعد مرور أكثر من عام على وجوده في المنفى.
وقال هارون شاخنسوري، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن دستم سيعود عبر إحدى رحلات "طيران شارتر"، وستنظم له مراسيم استقبال رسمية؛ وأضاف أن الاتهامات بحقه سيتم التعامل معها عبر القضاء بصورة مستقلة.
وقال المتحدث نفسه، خلال مؤتمر صحفي في كابول، إن "السلطات القضائية هي المعنية بالشؤون القانونية"، وفق تعبيره.
وتأتي عودة دستم بعد احتجاجات شابتها أحداث عنف من جانب مؤيديه، في شمال أفغانستان، عقب اعتقال قائد إحدى الجماعات المسلحة الموالية له.. وقال مسؤولون إن "المفاوضات بشأن عودة دستم جارية منذ أسابيع".
وأوضح شاخنسوري أن قائد الجماعة المسلحة، ويدعى نظام الدين قيصري، الذي جاء اعتقاله بعد خلاف عنيف مع مسؤولي الأمن في إقليم فارياب بشمال البلاد، سيظل محتجزا قيد التحقيق معه، فيما ستتواصل ملاحقة باقي قادة الجماعة المتهمين.