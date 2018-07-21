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الرئيسية | خارج الحدود | ذروة عبور الجالية المغربية .. أمنيون من 20 دولة يراقبون حدود إسبانيا

ذروة عبور الجالية المغربية .. أمنيون من 20 دولة يراقبون حدود إسبانيا

ذروة عبور الجالية المغربية .. أمنيون من 20 دولة يراقبون حدود إسبانيا
هسبريس ـ إفي
السبت 21 يوليوز 2018 - 18:00

تشارك عناصر أمنية تنتمي إلى 20 دولة، اعتبارا من اليوم السبت، في مراقبة عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مياه البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لإسبانيا فإن العملية تأتي لـ"تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود في موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة، وأيضا ميناء سبتة، لمواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود".

هذه المبادرة تتم قيادة تنفيذها من طرف عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، من جهة، ومنسقة تنتمي إلى الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود والسواحل "فرونتكس"، من جهة ثانية..

عمليات المراقبة تتم، وفق المقاربة الجديدة، من طرف أمنيين ينتمون إلى إسبانيا وبلجيكا وسويسرا، وجمهورية التشيك وألمانيا وإستونيا، وفنلندا والسويد وليتوانيا.

كما تشارك في هذه الخطوة عناصر من فرنسا وإيطاليا ولاتفيا، وهولندا وسلوفاكيا والبرتغال ورومانيا، ومراقبون مدعوون من أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ستجرى العملية بين اليوم السبت و18 شتنبر المقبل، تزامنا مع مرحلة عبور مغاربة العالم، خاصة الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، بين ضفتي البحر المتوسط.

"العملية الجديدة تروم السيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتهديدات محتملة في المستقبل على هذه الحدود"، وفق الشرطة الإسبانية.

جدير بالذكر أن الصيف الماضي عرف القيام بمليون و528 ألفا و650 عملية تفتيش لمسافرين عبر الحدود نفسها، من الجانب الإسباني، وجرت 244 ألفا و413 تفتيشا لمختلف أنواع المركبات العابرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - cameleon السبت 21 يوليوز 2018 - 18:15
المغاربة فأران تجارب لأي شئ اسمه للإتحاد الأوروبي
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8
2 - معلقة السبت 21 يوليوز 2018 - 18:20
الاتحاد الاوروبي اه ولكن الولايات المتحدة الامريكية مالها شتها ولات خاشية راسها فجميع القارات ولا ولات كل قارة او دولة فيها ولاية امريكية مفهمتش
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7
3 - رشيد السبت 21 يوليوز 2018 - 18:29
مرحبا بإخواننا المهاجرين.. الدولة وفرات ليكم جميع المستلزمات و تنتظركم بالمزيد من الزيادات و الضرائب المتنوعة.. حتى ثمن تذاكر البواخر و الطائرات ارتفعت من أجل عيونكم... و لي عطا سيارته لشي واحد يسوقها ليه فالمغرب تنتظركم غرامة 10.000 درهم قابلة الارتفاع حتى 70.000... من أجل سعادتكم... وا مرحبا بكم في بلادكم
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14
4 - siham السبت 21 يوليوز 2018 - 18:29
i don't care about it because i told you a long time ago the same thing... don't you remember asswhole!
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-1
5 - LGD1951 السبت 21 يوليوز 2018 - 18:30
اصفق لهذه المبادرة الأوروبية لأنها تعطينا درسا في سياسة الإتحاد والدفاع عن مصالحهم. اما نحن العرب ، فحدث ولا حرج
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5
6 - المطلب السبت 21 يوليوز 2018 - 18:30
سواء في رحلةالذهاب او في رحلة العودة للوطن مغاربة الخارج يعانون مع شرطة الحدود المغربية فقط اما الاسبانية فالامر بسيط وسلس وبدون مشاكل،شرطة الحدود المغربية تعني للجالية الانتقام،ينتقمون شر انتقام من الجالية.فهل يستطيع رءيس الحكومة جمع وزير الخارجية ووزير الجالية ووزير النقل ووزير الداخلية للتخفيف من معاناة الجالية كل مرة،الامر سهل فقط طبقوا ما تفعله الجارة الشمالية.
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