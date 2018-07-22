السعودية تخطط لاكتفاء ذاتي في الصناعة العسكرية

هسبريس - إفي

تعد الاتفاقية الأخيرة التي جرى التوقيع عليها بين السعودية وشركة "نافانتيا" الحكومية الإسبانية، والتي تتضمن بيع خمس فرقاطات، خطوة نحو الأمام بالنسبة للرياض نحو هدفها للحصول على "نظام قائم على الاكتفاء الذاتي في صناعتها العسكرية".

وستصنع أحواض السفن الحكومية التابعة لشركة "نافانتيا" خمس فرقاطات للاستخدام العسكري، بقيمة مليار و800 مليون يورو، ستسلم بين الخريف المقبل وعام 2022.

علاوة على هذا، اتفقت "نافانتيا" مع الشركة السعودية للصناعات الدفاعية على انشاء فرع مشترك سيعمل، كما تؤكد الشركة الإسبانية، على "السماح بتعزيز برامج الدفاع السعودية وتعزيز اقتصادها بالتماشي مع رؤية 2030".

كان النظام السعودي قد أطلق منذ فترة مشروع "رؤية المملكة 2030" ، وهي خطة إصلاح طموحة ترمي إلى تنويع الاستثمارات السعودية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في ظل انخفاض الدخل الحكومي الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويعتبر الاتفاق بمثابة أكبر عقد توقعه الشركة الإسبانية مع عميل أجنبي وسيعزز من المستقبل القريب لأحواضها لبناء السفن كما أنه، بالنسبة للسعودية، يأتي خطوة داخل اطار "رؤية 2030"، والتي يعد من ضمن أهدافها أن يكون نصف الإنفاق العسكري للسعودية يرتبط بالصناعة المحلية.

رغما عن هذا، يأتي هذا التطلع مع زيادة في الصفقات الحربية السعودية بنسبة 6.2% في 2017 في ظل توتر الوضع مع إيران ومشاركة المملكة في التحالف العربي باليمن.

ووفقا لمعهد استوكهولم لدراسات السلام فإن النفقات السعودية العسكرية في 2017 بلغت نحو 69 مليار و400 مليون دولار، لتصبح ثالث أعلى دول العالم انفاقا في هذا المجال بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على روسيا والهند.

وأكد المعهد، في بيان صادر خلال ماي، أنه "رغما عن انخفاض أسعار البترول، فإن النزاعات المسلحة والعدائيات في دول الشرق الأوسط قد سببت زيادة في النفقات العسكرية بالمنطقة".

وكانت الشركة السعودية للصناعات الدفاعية قد أنشأت العام الماضي لبلورة رغبات ولي العهد ووزير، الدفاع محمد بن سلمان، بتعزيز الصناعة والقدرة العسكرية للمملكة.

وتأمل الشركة توفير 40 ألف فرصة عمل واستثمار مليار و600 مليون دولار في الأبحاث، والمساهمة بثلاثة مليارات و700 مليون دولار في إجمالي الناتج المحلي السعودي بحلول 2030.

ومنذ إنشاء الشركة الوطنية السعودية وقعت مع عدة شركات، بينها "نافانتيا"، على اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها، ومنها "بوينغ" و"لوكهيد مارتين" و"جنيرال ديناميكس" و"روسوبورونكسبورت".