قوات بشار الأسد تسيطر على مناطق في القنيطرة

هسبريس - د .ب .أ

سيطرت قوات الحكومة السورية على معظم مناطق محافظة القنيطرة الواقعة جنوب غرب البلاد، بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية مع مقاتلي المعارضة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، وهو منظمة حقوقية سورية معارضة مقرها المملكة المتحدة، إن القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها تمكنوا من توسيع تواجدهم في القنيطرة، واستعادوا السيطرة على معظم أجزاء المحافظة باستثناء القطاع الشمالي.

وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، حليفة النظام الرسمي في سورية، فقد وافق مقاتلو المعارضة على تسليم القنيطرة إلى الجيش السوري وتسليم أسلحتهم الثقيلة. كما يسمح الاتفاق للمقاتلين الرافضين له بالمغادرة إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سورية بطريقة آمنة.

ويمثل هذا الاتفاق نصرا كبيرا للرئيس السوري بشار الأسد، الذي استعاد مساحات شاسعة من الأراضي في جنوب البلاد التي مزقتها الحرب، وذلك كنتيجة لهجوم شنته الطائرات الروسية الشهر الماضي.

وغادر نحو 2800 من مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم محافظة القنيطرة، واتجهوا إلى محافظة إدلب شمال غرب البلاد بموجب اتفاق جديد توسطت فيه سلطات موسكو.

وغادرت حوالي 25 حافلة القنيطرة وهي تحمل الدفعة الأولى من المقاتلين وعائلاتهم، الذين رفضوا البقاء في المنطقة، وقال المرصد إن نحو 1700 امرأة وطفل كانوا على متن المركبات.