بابلو كاسادو .. شاب بلا خبرة يطمح إلى الحكم في المملكة الإسبانية

خيسوس لوزانو من مدريد*

الرئيس الجديد للحزب الشعبي في إسبانيا، بابلو كاسادو صاحب الـ37 عاما، والذي كان حتى وقت قريب في الصف الثاني من المشهد السياسي، يظهر طموحا كبيرا لزعامة "يمين الوسط" رغم قلة فرصه، لكنه حقق هدفه وقاوم الضغوط للانخراط في تحالفات أخرى.

واختير كاسادو، اليوم السبت، رئيسا للحزب بدعم 57 بالمائة من الأعضاء خلال مؤتمر استثنائي اختار خليفة ماريانو راخوي، الذي قرر اعتزال السياسة عقب الإطاحة بحكومته من خلال "سحب الثقة"، في الأول من يونيو الماضي، دفع به الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي أصبح رئيسا للحكومة.

وخلال الأيام الأخيرة بدأ نجم كاسادو في الظهور كوجه صاعد في أروقة الحزب الشعبي. وتغلب السياسي الشاب، وهو المسؤول الإعلامي للحزب الشعبي قبل انتخابه على رأس التنظيم، على المرشحة الأخرى سورايا ساينث دي سانتا ماريا، نائبة رئيس الحكومة السابقة، بحصد أصوات 1701 عضو مقابل 1250 صوتا لمنافسته.

وكانت سانتا ماريا وكاسادو قد حصلا على المركزين الأول والثاني، على التوالي، في تصويت سابق لأعضاء الحزب، أجري في الخامس من يوليوز الجاري، وشهد إقصاء أربعة مرشحين آخرين، من بينهم ماريا دولوريس كوسبيدال، وزيرة الدفاع السابقة والذراع اليمنى لراخوي في التنظيم السياسي.

وفي خضم التوتر المتزايد بين المرشحين، عرضت سانتا ماريا على خصمها، قبل المؤتمر، الاتحاد في قائمة واحدة تترأسها هي، وهو ما قوبل برفضه. إذ ينتمي كاسادو إلى جيل جديد من القيادات الحزبية في إسبانيا، ويُصنف بأنه "محافظ ليبرالي"، ويتبنى خطابا يدعو إلى الحق في الحياة والأسرة ووحدة إسبانيا.

ويواجه كاسادو العديد من التحديات، من بينها الحفاظ على وحدة الحزب وتحديثه، وإعادة تنظيمه ليتمكن من الفوز في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها سنة 2020، والخروج من موقع المعارضة الحالي والعودة لحكم إسبانيا مجددا. وقبل ذلك سيكون على كاسادو مواجهة الانتخابات المحلية والبلدية، المزمع اجراؤها عام 2019 ، والتي ستكون اختبارا للكشف عما إن كانت الإدارة الجديدة للـ"PP" نجحت في تقويم مسار الحزب، الذي فقد ثلاثة ملايين صوت في الأعوام الأخيرة.

ورغم الأنباء المتداولة حول التشكيك في مستواه التعليمي ودرجاته الأكاديمية، بلغ كاسادو مرحلة التصويت النهائية، اليوم السبت، بدعم قطاع عريض من وزراء سابقين في حكومة ماريانو راخوي المطاح به برلمانيا.

ويعتبر كاسادو، المولود في بلنسية عام 1981، أصغر من تولى رئاسة الحزب الشعبي، وهو نائب عن إقليم أبيلا ومحامٍ وخبير اقتصادي؛ بدأ مسيرته في الحزب على يدي رئيس الحكومة الأسبق خوسيه ماريا أثنار حتى أصبح أحد من أولاهم راخوي ثقته.

وقد انضم الرئيس الحالي للحزب الشعبي إلى التنظيم عام 2003، ثم أصبح رئيسا لقطاع الشباب بين 2005 و2013.. وفي 2015 صعد إلى مرتبة الإدارة الوطنية للحزب، وبدأ كمتحدث باسم الحملة الانتخابية في الاستحقاقات البلدية والإقليمية في ماي من ذلك العام، قبل أن يصبح المسؤول الإعلامي للحزب.