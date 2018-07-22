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الرئيسية | خارج الحدود | جيش روسيا يسقط طائرتين بلا طيار في سوريا

جيش روسيا يسقط طائرتين بلا طيار في سوريا

جيش روسيا يسقط طائرتين بلا طيار في سوريا
هسبريس - رويترز
الأحد 22 يوليوز 2018 - 11:49

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إنه أسقط طائرتين مجهولتين بلا طيار هاجمتا قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا أمس السبت واليوم الأحد.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو أضرار وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي.

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