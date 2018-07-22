جيش روسيا يسقط طائرتين بلا طيار في سوريا

هسبريس - رويترز

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إنه أسقط طائرتين مجهولتين بلا طيار هاجمتا قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا أمس السبت واليوم الأحد.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو أضرار وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي.