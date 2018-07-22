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كُتّاب وآراء
روحاني يحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد .. وحرب إيران "أم المعارك"
ذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني حذر نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا "ينبغي أن تعلم أمريكا... الحرب مع إيران هي أم كل الحروب".
وتواجه إيران ضغوطا أمريكية متزايدة وعقوبات وشيكة بعد قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".
وقال "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".
وأضاف "لستم في موقع يسمح لكم بتحريض الأمة الإيرانية ضد أمن ومصالح إيران" في إشارة على ما يبدو لتقارير تحدثت عن جهود أمريكية لزعزعة استقرار الحكومة في إيران.
وفي واشنطن، قال مسؤولون أمريكيون مطلعون لرويترز إن إدارة ترامب أطلقت حملة من الخطب والرسائل الموجهة عبر الإنترنت بهدف إثارة الاضطرابات والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة.
وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الحملة تسلط الضوء على عيوب الزعماء الإيرانيين مستخدمة أحيانا معلومات مبالغا فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى بما في ذلك تصريحات لإدارات سابقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
عقوبات اقتصادية زعزعة الاستقرار تلداخلي غبر التظاهرات باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي و حرب بترولية عبر خفض الاحتياطات . ضرب مواقع الحرس الثوري في سوريا .تشديد الخناق على حزب الله في لبنان ،الضعط على روسيا و تركيا بحكم ان تركيا لديها علاقات تجارية كبيرة مع ايران و روسيا بحكم المزود الرئيسي لايران بالتكنولجا الطاقة النووية
لقد ظنت ايران وروسيا ... انها بمجرد محاربة "الثوار"في سوريا ونعتهم بالارهابيين... ستجد العالم فاتحا ذراعيه لاستقابلهم (لانها موضة العصر) و فرش السجاد تحت اقدامهم ...
وبمجرد انتهاء استعمالهم لذلك الغرض ... ذهب "الاصلاحي" "الانفتاح" ... وعاد مجددا الحبل الى العنق ... الاتفاق النووي وضع فوق الرفوف ... وروسيا تبحت عن مخرج ...
ان لم تحصل ايران على القنبلة النووية ستضل في تلك الوضعية لمدة اطول... و روسيا ان لم تطور اقتصادها وتدخل لعدة اسواق ...سيبقى كل ما تحقق على الارض حبر على ورق ... ولن ينفعها اي تقدم على الارض
ان اختيار الاساليب "الغير سليمة" لتحقيق اي هذف يظهر لنا جليا انه لا يعود على صاحبه سوى بالخسارة ...وهذا حال الجميع...في اي طرف كانوا.
كذلك ترامب بدا بالصراخ وهاهو "يخطب الود" يمينا شمالا... اظف اليه...
الله يصلح حال هد العالم
C les USA attaque l Iran ,les iraniens vont bruller Route la Region du Golf c sur.