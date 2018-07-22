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الرئيسية | خارج الحدود | روحاني يحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد .. وحرب إيران "أم المعارك"

روحاني يحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد .. وحرب إيران "أم المعارك"

روحاني يحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد .. وحرب إيران "أم المعارك"
هسبريس - رويترز
الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:00

ذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني حذر نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد من مواصلة السياسات العدائية لطهران قائلا "ينبغي أن تعلم أمريكا... الحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

وتواجه إيران ضغوطا أمريكية متزايدة وعقوبات وشيكة بعد قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".

وقال "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

وأضاف "لستم في موقع يسمح لكم بتحريض الأمة الإيرانية ضد أمن ومصالح إيران" في إشارة على ما يبدو لتقارير تحدثت عن جهود أمريكية لزعزعة استقرار الحكومة في إيران.

وفي واشنطن، قال مسؤولون أمريكيون مطلعون لرويترز إن إدارة ترامب أطلقت حملة من الخطب والرسائل الموجهة عبر الإنترنت بهدف إثارة الاضطرابات والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الحملة تسلط الضوء على عيوب الزعماء الإيرانيين مستخدمة أحيانا معلومات مبالغا فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى بما في ذلك تصريحات لإدارات سابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mowatine الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:24
امريكا لن تدخل في حرب مباشرة مع ايران ستكون حرب استنزافية .
عقوبات اقتصادية زعزعة الاستقرار تلداخلي غبر التظاهرات باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي و حرب بترولية عبر خفض الاحتياطات . ضرب مواقع الحرس الثوري في سوريا .تشديد الخناق على حزب الله في لبنان ،الضعط على روسيا و تركيا بحكم ان تركيا لديها علاقات تجارية كبيرة مع ايران و روسيا بحكم المزود الرئيسي لايران بالتكنولجا الطاقة النووية
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14
2 - اكاديري الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:29
العكس صحيح حيث ان ترام يا روحاني هو من عليه قول لا تعبث بذيل الأسد ام المعارك قالها قبلك صدام ومزق بلاده وانتهى به الامر الى المشنقة
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-21
3 - مواطن2 الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:32
المعروف ان امريكا تبحث عن مصلحة شعبها قبل اي اعتبار....وبجميع الوسائل.....لانها في مركز القوة.....وشعبها يؤيد رؤساءه ادراكا منه بان كل رئيس يجعل مصلحة البلاد فوق اي اعتبار.......والشعب الامريكي في الغالب لا ينتقد مسؤوليه حول السياسة الخارجية ....لان كل ما يهمه هورغد العيش.....وحياة الرفاهية....حتى ان العالم كله يطمح في الوصول الى امريكا والاستقرار فيها.....وباحصاء بسيط قد تجد اعدادا بالملايين من جميع دول العالم بمن فيها الايرانيون مستقرون فيها ....ولن يخرجوا منها ابدا.....ايران تظهر قوة لا تتوفر عليها عمليا.....وكلامها استهىلاكي فقط.....وليس الخبر كالحقيقة.
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-13
4 - rachidz الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:32
امريكا اا تسعى ابدا للسلام وهي صانعة كل الحروب وهي من تدمر الشعوب وان شاء الله سيتتي عليها يوم وتدفع الحساب كاملا لا الله ام يترك متجبىا تلا وقد جعله عبرة واية . شءمنا الحروب والمعانات واظن ان الحرب مع ايران لن تكون نزهة لاامريكان ولا لاسراءيل وقد تكون ام الحروب وام المصاءب وزعزعة الاستقرار في ايران قد يجر الويلات على الشرق والغرب .
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16
5 - هشام كولميمة الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:38
هذه التصريحات من كلا الجانبين تخدم الإمبريالية المتوحشة...فالصراع الحقيقي هو طبقي:الفقراء ضد الأغنياء في العالم بأسره.إن تصريحاتكم كلها تموه الصراع الحقيقي.شكرا على التفاعل.
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5
6 - متساءل الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:03
اكلت يوم اكل الثور الابيض...

لقد ظنت ايران وروسيا ... انها بمجرد محاربة "الثوار"في سوريا ونعتهم بالارهابيين... ستجد العالم فاتحا ذراعيه لاستقابلهم (لانها موضة العصر) و فرش السجاد تحت اقدامهم ...

وبمجرد انتهاء استعمالهم لذلك الغرض ... ذهب "الاصلاحي" "الانفتاح" ... وعاد مجددا الحبل الى العنق ... الاتفاق النووي وضع فوق الرفوف ... وروسيا تبحت عن مخرج ...

ان لم تحصل ايران على القنبلة النووية ستضل في تلك الوضعية لمدة اطول... و روسيا ان لم تطور اقتصادها وتدخل لعدة اسواق ...سيبقى كل ما تحقق على الارض حبر على ورق ... ولن ينفعها اي تقدم على الارض

ان اختيار الاساليب "الغير سليمة" لتحقيق اي هذف يظهر لنا جليا انه لا يعود على صاحبه سوى بالخسارة ...وهذا حال الجميع...في اي طرف كانوا.

كذلك ترامب بدا بالصراخ وهاهو "يخطب الود" يمينا شمالا... اظف اليه...

الله يصلح حال هد العالم
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-2
7 - سعيد الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:19
كلشي عاق بنا حنا العرب و المسلمين فينا غير البلابلا ظاهرة كلامية الله يستر، نحن سوى عبيد أسيادنا النصارى و اليهود نصرهم الله
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0
8 - Aspro الأحد 22 يوليوز 2018 - 17:24
Les russes et les chinois vont vittoez toutes Sorte de guerre contre les iraniens.
C les USA attaque l Iran ,les iraniens vont bruller Route la Region du Golf c sur.
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0
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