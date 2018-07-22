حرس السواحل الليبي ينقذ 40 مهاجرا غير شرعي

هسبريس - متابعة

أعلن حرس السواحل الليبي اليوم الأحد عن إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعي قبالة مدينة "زوارة" غرب طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية ، في تصريح صحفي صدر صباح اليوم ، إن "أحد زوارق قطاع طرابلس أنقذ أمس السبت 31 رجلاً وثماني نساء وطفلا بعد بلاغ وصلهم حول وجودهم على ظهر قارب مطاطي في أقصى الغرب الليبي شمال مدينة زوارة الحدودية مع تونس".

وبحسب مكتب الإعلام ، فقد كان ضمن المهاجرين 19 مغربياً (15رجلا، وثلاث نساء، وطفل) ، و 16 من نيجيريا (11رجلا وخمس نساء) ، وأربعة مصريين وسوري .

وأشار المكتب إلى أنه جرى نقل جميع المهاجرين وإنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية منتصف الليلة الماضية، حيث تم تقديم مساعدات إنسانية وطبية قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء "تاجوراء" في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية.