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الرئيسية | خارج الحدود | كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا

كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا

كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا
هسبريس - متابعة
الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:47

قالت الشرطة يوم الأحد أن 11 سائق سيارة أجرة قتلوا في جنوب أفريقيا، بعدما تم نصب كمين لهم على يبدو.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الضحايا أعضاء برابطة لسائقي سيارات الأجرة و كانوا عائدين من جنازة أحد الأعضاء.

وتردد أن مسلحين نصبوا كمينا لسيارتهم في وقت متأخر من أمس السبت وفتحوا النار عليهم.

وقد أصيب أربعة آخرين بإصابات خطيرة في الهجوم، في حين نجا اثنان بدون إصابات.

وأدانت الشرطة في بيان صدر اليوم الأحد " بأشد العبارات عملية قتل 11 شخصا أعضاء برابطة " ايفوري بارك " لسائقي سيارات الأجرة.

وأضاف البيان أنه ردا على هذه " الجرائم الشنيعة " قامت الشرطة بتفعيل" خطة عمل لمدة 72 ساعة تتألف من أعضاء بوحدات خاصة داخل شرطة جنوب أفريقيا لتعقب وإلقاء القبض على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم".

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا بها معدل مرتفع من جرائم العنف، حيث يتم قتل نحو 50 شخصا يوميا.

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