أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن

هسبريس - متابعة

كشف تقرير صحفي أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا اتخاذ إجراءات انتقامية أخرى، حال زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة النزاع التجاري مع بروكسل من خلال فرض رسوم جمركية عقابية مثلا على سيارات مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إنه يمكن للأوروبيين أن يردوا من جانبهم في هذه الحالة من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على عدة أشياء من بينها الصويا واللوز والفول السوداني والنبيذ والعطور والجسيمات الخشبية المضغوطة أو الهواتف المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المنتجات المحتمل فرض رسوم جمركية انتقامية عليها تتكون من 50 صفحة، موضحا أنها تتعلق بشكل إجمالي بواردات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار (أي ما يعادل 255 مليار يورو).

وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك أمل في التوصل لحلول على طاولة المفاوضات قبل الزيارة المنتظرة لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وسيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة إلى واشنطن يوم الأربعاء القادم.

وبحسب الصحيفة الألمانية، يتبع الاتحاد الأوروبي خلال ذلك استراتيجية مزدوجة، فهو يعتزم أن يعرض في واشنطن أن يقوم كلا الطرفين بتخفيض الرسوم الجمركية القائمة على بضائع معينة. ولكن إذا صعّد ترامب حدة النزاع التجاري، فإنه سيكون هناك إجراءات انتقامية من جانب الاتحاد أيضا.

وأضافت الصحيفة أنه يتم التنسيق حاليا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتحديد البضائع الأمريكية التي يمكن فرض الإجراءات الانتقامية عليها.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قد لوح بالاستعداد للتفاوض أمس السبت خلال لقاء وزراء مالية مجموعة العشرين "جي 20" في بوينس آيرس، وأكد قائلا: "قد نقبل اتفاقية تجارة، بشكل حر، دون رسوم جمركية"، مضيفا بقوله: "هدفنا هو (تحقيق) تجارة حرة ومنفتحة ومتوازنة".

وقال منوشين أيضا بالنظر إلى الزيارة المنتظرة ليونكر ومالمستروم: "نتطلع إلى عرض".