24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:29
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا
- أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن
- المملكة الشريك التجاري الـ26 للولايات المتحدة الأمريكية في العالم
- الرئيس الصيني يتنبأ لإفريقيا بـ"مستقبل مشرق"
- السيسي: مصر واجهت 21 ألف شائعة في 3 أشهر
النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)
- تقرير يكشف ارتفاع الطلاق بتفضيل المغاربة الشقاق أكثر من الاتفاق - (107)
- مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون - (102)
- مغاربة وجزائريون يحتجون في "زوج بغال" للمطالبة بفتح الحدود البرية - (99)
- النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية - (80)
- ترحيل أطفال من باريس إلى الرباط يوحد جهود أمنيي فرنسا والمغرب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن
كشف تقرير صحفي أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا اتخاذ إجراءات انتقامية أخرى، حال زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة النزاع التجاري مع بروكسل من خلال فرض رسوم جمركية عقابية مثلا على سيارات مستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وذكر تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إنه يمكن للأوروبيين أن يردوا من جانبهم في هذه الحالة من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على عدة أشياء من بينها الصويا واللوز والفول السوداني والنبيذ والعطور والجسيمات الخشبية المضغوطة أو الهواتف المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن قائمة المنتجات المحتمل فرض رسوم جمركية انتقامية عليها تتكون من 50 صفحة، موضحا أنها تتعلق بشكل إجمالي بواردات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار (أي ما يعادل 255 مليار يورو).
وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك أمل في التوصل لحلول على طاولة المفاوضات قبل الزيارة المنتظرة لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وسيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة إلى واشنطن يوم الأربعاء القادم.
وبحسب الصحيفة الألمانية، يتبع الاتحاد الأوروبي خلال ذلك استراتيجية مزدوجة، فهو يعتزم أن يعرض في واشنطن أن يقوم كلا الطرفين بتخفيض الرسوم الجمركية القائمة على بضائع معينة. ولكن إذا صعّد ترامب حدة النزاع التجاري، فإنه سيكون هناك إجراءات انتقامية من جانب الاتحاد أيضا.
وأضافت الصحيفة أنه يتم التنسيق حاليا بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتحديد البضائع الأمريكية التي يمكن فرض الإجراءات الانتقامية عليها.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قد لوح بالاستعداد للتفاوض أمس السبت خلال لقاء وزراء مالية مجموعة العشرين "جي 20" في بوينس آيرس، وأكد قائلا: "قد نقبل اتفاقية تجارة، بشكل حر، دون رسوم جمركية"، مضيفا بقوله: "هدفنا هو (تحقيق) تجارة حرة ومنفتحة ومتوازنة".
وقال منوشين أيضا بالنظر إلى الزيارة المنتظرة ليونكر ومالمستروم: "نتطلع إلى عرض".