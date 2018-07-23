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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الصيني يتنبأ لإفريقيا بـ"مستقبل مشرق"

الرئيس الصيني يتنبأ لإفريقيا بـ"مستقبل مشرق"

الرئيس الصيني يتنبأ لإفريقيا بـ"مستقبل مشرق"
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 00:45

أثنى الرئيس الصيني شي جينبينج في داكار على قوة أفريقيا التي تنبأ لها بـ"مستقبل مشرق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السنغالية الأحد.

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات عقب اجتماعه مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، حيث وقعا اتفاقيات ثنائية في مجال العدالة والتعاون الاقتصادي.

وقال شي الذي تعتبر بلاده أكبر شريك تجاري للقارة السمراء إن "هذه أول زيارة أقوم بها للسنغال وأفريقيا الغربية. بينما هي الرابعة لأفريقيا كرئيس للصين. في كل مرة أتي فيها إلى هنا، أستطيع ملاحظة الديناميكية الكبيرة في هذا القارة".

وأضاف "أستطيع أن أشعر بتطلع الأفريقيين لحياة أفضل. لدي شعور قوي بأن هذه القارة تتمتع بقدرة هائلة على تحقيق التنمية وتعد بمستقبل مشرق".

وأكد شي أن "التنمية في الصين ستجلب مزيدا من الفرص لأفريقيا. والتنمية في أفريقيا ستدفع بحيوية جديدة للصين" التي تستورد العديد من المواد الأولية من القارة السمراء لاستخدامها في الصناعة.

وأعرب الرئيس الصيني عن ثقته في "مستقبل التعاون بين الصين وأفريقيا"، مشيرا إلى أن المنتدى الصيني الأفريقي المقرر في سبتمبر القادم في بكين سيكون "فرصة لتعزيز التعاون".

من جانبه، اعتبر سال أن بلاده تقدر بـ"شكل إيجابي دور الصين في افريقيا" التي تشهد ازدهارا لمشروعات البنية التحتية الممولة من بكين، على الرغم من الانتقادات التي كانت تشير إلى اعتماد مفرط من جانب الدول الأفريقية على مديونية صينية قد يصعب سدادها.

ويتوجه الرئيس الصيني الإثنين لجنوب أفريقيا لحضور القمة العاشرة لدول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التي ستقام بين يومي 25 و27 يوليوز الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الصين و الامبريالية الجديدة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 00:58
مبروك للصين فهي ستنضم لاوربا و امريكا و كندا في اقتسام اغبى قارة
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