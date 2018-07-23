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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تلغي ضريبة مثيرة على "الفوط الصحية"

الهند تلغي ضريبة مثيرة على "الفوط الصحية"

الهند تلغي ضريبة مثيرة على "الفوط الصحية"
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 01:20

ألغت السلطات الهندية ضريبة مثيرة للجدل على الفوط الصحية، بعد حملة شن ها نشطاء وفنانون نددوا فيها برفع سعر هذا المنتج الأساسي، وبالتراجع في الحقوق المتعلقة بالنساء.

وبعدما كان هذا المنتج مشمولا بضريبة على القيمة المضافة، عادت الحكومة وعد لت القانون بهدف خفض أسعار 90 منتجا أساسيا، بينها الفوط الصحية، قبيل الانتخابات التشريعية 2019.

وقال وزير المالية بالوكالة، بيوش غويال، في تصريح صحفي، "أعتقد أن كل النساء ستفرح بقرار إعفاء الفوط الصحية كليا من الضريبة على القيمة المضافة".

وكان مدافعون عن حقوق النساء وفنانون في بوليوود وبعض السياسيين نددوا بفرض ضريبة قيمتها 12 في المائة على الفوط الصحية، معتبرين أن ذلك يحول دون حصول النساء على هذه السلعة الضرورية.

وقالت مؤسسة جمعية (ساتشهي ساهيلي) المهتمة بصحة المرأة، سوربهي سنغ، في تصريح صحفي، "إنه القرار الذي طال انتظاره والخطوة الضرورية التي كان يجب اتخاذها لمساعدة الفتيات والنساء على البقاء في مدارسهن وأعمالهن وهن يتمتعن بحماية ونظافة أثناء فترة الطمث".

وتمت مواءمة الضريبة على القيمة المضافة في شهر يوليوز 2017، بهدف تبسيط الضرائب في الهند، الذي يعتبر عملاقا اقتصاديا على المستوى الآسيوي.

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