"داعش" يتبنى تفجيرا استهدف نائب الرئيس الأفغاني

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الأحد أن مفجرا انتحاريا استهدف نائب الرئيس الأفغاني قرب مطار كابول.

وقالت إن الانتحاري فجر سترته الناسفة في "احتفال أقيم لاستقبال نائب رئيس أفغانستان" عبد الرشيد دستم. لكنه لم يخض في التفاصيل.

ونجا دستم بأعجوبة من التفجير الانتحاري لدى عودته إلى المنزل اليوم بعد أكثر من عام له في المنفى بتركيا بسبب مزاعم تعذيب وإساءة معاملة منافس سياسي.