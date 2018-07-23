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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تطالب أمريكا بالابتعاد عن "قانون الغاب"

فرنسا تطالب أمريكا بالابتعاد عن "قانون الغاب"

فرنسا تطالب أمريكا بالابتعاد عن "قانون الغاب"
هسبريس - متابعة
الأحد 22 يوليوز 2018 - 22:42

طالب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الولايات المتحدة -خلال اجتماع مجموعة العشرين "جي 20" في بوينوس آيريس- بـ"احترام قواعد التعددية" واحترام حلفائهم أيضا، وأظهر قناعته بأن السوق العالمية "لا يمكن أن تعتمد على قانون الغاب".

وكتب لو مير على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) "السوق العالمية لا يمكن أن تبنى على قانون الغاب، ورفع أسعار الرسوم الجمركية من جانب واحد فقط هو قانون الغابة نفسه".

ودار الاجتماع حول قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتعزيز سياسته الحمائية من خلال تطبيق الرسوم على شركائه التجاريين، وخاصة الصين.

وقال الوزير الفرنسي، الذي اجتمع بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في لقاء ثنائي، "نناشد الولايات المتحدة للتعامل بالمنطق واحترام التعددية واحترام حلفائهم".

وأوضح منوشين هذا السبت، في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية الأرجنتينية، أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتفاقية التجارة الحرة، فإن الولايات المتحدة مستعدة لذلك الأمر أيضا.

وبالنسبة للصين، قال إن كلا البلدين يحتاجا إلى "علاقة تجارية أكثر توازنا" وسيستمر التفاوض فيما بينهما، بالرغم من أنه أضاف أن "القيد الوحيد هو القضايا المتعلقة بالأمن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - youssef b الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:01
سواء فرنسا او امريكا القوي يأكل الضعيف،كذلك تفعل فرنسا بمستعمراتها،مصالح القوي تفرض على الضعيف.
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2 - إيديت بياف الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:07
قانون الغاب هو السائد منذ الأزل بين السياسيين و امريكا ليست إلا نسخة جديدة أكثر تسامحا للدولة المسيطرة على العالم كروما و سلاطين عثمان و غيرهم أما حاليا فآخر من يتحدث عن قانون الغاب خاصة في هاته الفترة هو فرنسا و ملف صديق الرئيس المقرب فتح بالكاد شخصية الشهر الفرنسي من أصل مغربي المسمى الكسندر بنعلة الذي ضرب الناس من بينهم امراة في الشارع خلال مسيرات فاتح ماي و قام بعمله و هو يلبس خودة الشرطي و ما هو بشرطي كل هذا بمساعدة الشرطة نفسها بل كان له نفوذ لدرجة ذهب و نزع الشريط الذي يدينه من قسم الشرطة و سلموه إياه دون تردد و الان فرنسا مقلوبة بسبب هذا الحادث الذي سبب تراجع لشعبية ماكرون لم يكن متوقع أصبحت شعبيته لا تتعدى الثلاثين في المئة لا ادافع عن امريكا ببساطة لأن فقط المغفل من لم ينتبه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالمطالبة بالاستقلال عن واشنطن هو عالم جديد على الابواب سقطت ديموقراطية كثيرة كاسبانيا تركيا روسيا و الان جاء الدور على فرنسا و قريبا المملكة المتحدة و العالم النامي الذي لم ينمو تحول لرقعة شطرنج يصلحون فيها شانهم بالقتال و تبقى الشعوب هي الضحية .
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3 - فرنسا الغبية الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:20
يبدو ان فرنسا تنسا او تتناسا تاريخها الأسود. وفوق كل هدا على فرنسا ان تحترم حجمها فاقتصاد كاليفورنيا لوحده أقوى منها كدولة.
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4 - مغربي من كاليفورنيا الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:41
منذ عقود والولايات المتحدة تعطي إمتيازات تجارية مجنونة لأوربا وآسيا مقابل مواقفها السياسية. إمتيازات تجارية فيها نوع من الظلم تجاه الطبقة العاملة في أمريكا حيث تسبب هذا العجز التجاري الهائل وعلى مدى عقود من الزمن في سحق الطبقة الوسطى الامريكية والقضاء على الحلم الأمريكي . فمثلا ألمانيا عندما تصدر سيارة Porsche للسوق الامريكية تدفع رسوم جمركية ب 5% فقط . أما فورد لو أرادت تصدير سيارة Mustang الرياضية أو دراجة Harley-Davidson لهم فستدفع رسوم ب 25% وأكثر وبالتالي تكون غير قادرة على المنافسة في السوق الأوربية بل وتخسر سوقها الامريكي مقابل غزو جنوني للسلع الأجنبية وهذا له تأثير خطير على فرص العمل والأجور في أمريكا التي تدنت بسبب المنافسة الغير الشريفة للصين وألمانيا ...Trump يريد وضع حد لهذا ومعه كامل الحق .
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5 - Abou majd الأحد 22 يوليوز 2018 - 23:51
ايوا رد عليه بالمثل ان كان في عجبتك شيء اما الكلام فلا يفيد مع ترامب لانه يحسب الربح والخسارة محاسباتيا هذه هي حقيقة السوق الإمبريالية على الطرف الأضعف ان يؤدي الثمن والسلام والاروبيون يفعلون نفس الشيء مع المغرب مثلا يفرضون شروطهم وبكل الوسائل تماما مثل ترامب بل واكثر من ذلك يأمرون الانظمة بالصمت وإلا... لو علم ترامب ان العالم يسير وفق المبادئ لما تجرا على افعاله
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