فرنسا تطالب أمريكا بالابتعاد عن "قانون الغاب"

هسبريس - متابعة

طالب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الولايات المتحدة -خلال اجتماع مجموعة العشرين "جي 20" في بوينوس آيريس- بـ"احترام قواعد التعددية" واحترام حلفائهم أيضا، وأظهر قناعته بأن السوق العالمية "لا يمكن أن تعتمد على قانون الغاب".

وكتب لو مير على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) "السوق العالمية لا يمكن أن تبنى على قانون الغاب، ورفع أسعار الرسوم الجمركية من جانب واحد فقط هو قانون الغابة نفسه".

ودار الاجتماع حول قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتعزيز سياسته الحمائية من خلال تطبيق الرسوم على شركائه التجاريين، وخاصة الصين.

وقال الوزير الفرنسي، الذي اجتمع بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في لقاء ثنائي، "نناشد الولايات المتحدة للتعامل بالمنطق واحترام التعددية واحترام حلفائهم".

وأوضح منوشين هذا السبت، في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية الأرجنتينية، أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتفاقية التجارة الحرة، فإن الولايات المتحدة مستعدة لذلك الأمر أيضا.

وبالنسبة للصين، قال إن كلا البلدين يحتاجا إلى "علاقة تجارية أكثر توازنا" وسيستمر التفاوض فيما بينهما، بالرغم من أنه أضاف أن "القيد الوحيد هو القضايا المتعلقة بالأمن".