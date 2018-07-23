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كُتّاب وآراء
بوجديمونت يتمسك بتقرير "المصير أحادي الجانب"
خطا الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني خطوة إضافية لصالح الاستقلال باختياره إدارة جديدة يدعمها رئيس كتالونيا السابق كارليس بوجديمونت، الهارب من العدال الإسبانية، "دون التخلي عن الممارسة أحادية الجانب لحق تقرير المصير".
واحتفى بوجديمونت بقرار الحزب الانضمام لمشروع حزب "الدعوة الوطنية من أجل الجمهورية" وذلك في مقطع فيديو صوره في ألمانيا وتم بثه في ختام الجمعية العامة للحزب.
وجاء في قرار الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني أن "التفويض الديمقراطي" لاستفتاء "حق تقرير المصير" الذي أجري في أول أكتوبر/تشرين أول الماضي -والذي تعتبره مدريد غير دستوري- "يجبر" ممثلي الشعب الكتالوني على البحث عن طريقة "أكثر سرعة وفعالية" لإنشاء جمهورية، ويجب تنفيذ ذلك "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أنه "يفضل القيام بذلك بالاتفاق مع الحكومة الإسبانية، ولكن دون التخلي عن الممارسة أحادية الجانب لحق تقرير المصير لشعب كتالونيا".
يذكر أن النظام الأساسي للحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني ينص على التصرفات أحادية الجانب حين أنشئ منذ عامين، ولكن اضطرت الإدارة لحذفه كي تستطيع الحصول على ترخيص إشهاره من قبل وزارة الداخلية الإسبانية.
واستسلمت السبت رئيسة الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني مارتا باسكال واستقالت من قيادته من أجل تسهيل ترشح قيادة موحدة له.
وتشكلت قائمة الإدارة الجديدة للحزب من قطاعات مختلفة به، ويترأسها دافيد بونفيهي وتضم عدة مساعدين لباسكال.
ووسط دعوات للتوحد ازاء مخاطر انقسام الحزب، حصلت قائمة الاندماج برئاسة بونفيهي على تأييد 65.27% من أصوات المشاركين في الجمعية العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لابد و أن يقرر الشعب الباسكي مصيره .. لابد و أن يتحرر من قيوده .. لابد و أن يهزم ٱلة الطغيان في مدريد.
إذا الشعب يوما أراد الحياة # فلابد أن يستجيب القدر .. و لابد للليل أن ينجلي # و لابد للقيد أن ينكسر
يمكن الآن للمستعمر الإسباني أن يتذوق مرارة الكأس الذي طالما ألح علينا بالشرب منه.
سنتفرج .. نعم، سنتفرج و سنستمتع لأن الفيلم في بدايته .. أما النهاية .. فبيننا و بينها أشواط و أشواط.
العدالة الألمانية قالت لا .. لا لتسليم رجل ذنبه فقط أنه و شعبه يهوون الحرية.
السي حسيمي ما كل هذا الحماس لانفصال كتالونيا عن اسبانيا او هو من باب اياك أعني يا جارة
اطمئن ظروف الشعوب لا تتشابه ستظل مغربيا يا اخي لان المغرب بلدك
أكيد ان المغرب ليس جنة لكن بتطافر جهود المغاربة جميعا سنصل الي بناء وطن نكون فيه مواطنون لا رعايا