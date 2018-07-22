مسعود أوزيل يعتزل اللعب مع منتخب ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

أعلن مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الانجليزي، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب التقاطه صورا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.