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الرئيسية | خارج الحدود | مسعود أوزيل يعتزل اللعب مع منتخب ألمانيا

مسعود أوزيل يعتزل اللعب مع منتخب ألمانيا

مسعود أوزيل يعتزل اللعب مع منتخب ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 يوليوز 2018 - 19:51

أعلن مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الانجليزي، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب التقاطه صورا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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