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كُتّاب وآراء
الإمارات ترفع الحظر عن استيراد الطيور من الفلبين
رفعت الإمارات الحظر عن استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة من الفلبين.
وقال مسئولون في وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الأحد إن الوزارة "رفعت الحظر عن استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من الفلبين".
وكانت الوزارة قد قررت في شهر غشت من العام الماضي، حظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من جمهورية الفلبين وحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة، استناداً إلى إخطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تسجيل إنفلونزا الطيور في الفلبين.