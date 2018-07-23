24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:29
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا
- أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن
- المملكة الشريك التجاري الـ26 للولايات المتحدة الأمريكية في العالم
- الرئيس الصيني يتنبأ لإفريقيا بـ"مستقبل مشرق"
- السيسي: مصر واجهت 21 ألف شائعة في 3 أشهر
النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)
- تقرير يكشف ارتفاع الطلاق بتفضيل المغاربة الشقاق أكثر من الاتفاق - (107)
- مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون - (102)
- مغاربة وجزائريون يحتجون في "زوج بغال" للمطالبة بفتح الحدود البرية - (99)
- النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية - (80)
- ترحيل أطفال من باريس إلى الرباط يوحد جهود أمنيي فرنسا والمغرب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتهام الحارس الشخصي لماكرون بتعنيف متظاهرين
وجهت إلى ألكسندر بينالا الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تهمة ممارسة العنف بحق متظاهرين واستخدام غير قانوني لأجهزة أمنية واطلاع غير واجب على صور للأمن العام، وفقا لما قالته النيابة العامة لوكالة (إفي).
وتورط بينالا (26 عاما) مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي المسئول عن القضايا الأمنية قضائيا بسبب فض مظاهرة في مطلع ماي الماضي في فضيحة تورط فيها أربعة أشخاص آخرون.
ووجهت نفس التهم، باستثناء التهمة المرتبطة بكاميرات الأمن، إلى فيسنتي جرايسي المسئول الأمني في حزب ماكرون الذي شارك بجانب بينالا في قمع المظاهرة اليسارية في مطلع مايو بميدان بوسط باريس ووجهت إليه أيضا تهمة حيازة أسلحة.
كما وجهت اتهامات بحق ثلاثة ضباط أمنيين كبار لسحب صور الحادث من كاميرات المراقبة.
وأطلق سراح المتهمين الخمسة لكن في ظل إجراءات احترازية مثل منع تولي مناصب عامة للأولين، وإعادة الثلاثة الآخرين إلى مناصبهم، بينما منع جميعهم من التواصل فيما بينهم.