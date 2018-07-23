اتهام الحارس الشخصي لماكرون بتعنيف متظاهرين

هسبريس - متابعة

وجهت إلى ألكسندر بينالا الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تهمة ممارسة العنف بحق متظاهرين واستخدام غير قانوني لأجهزة أمنية واطلاع غير واجب على صور للأمن العام، وفقا لما قالته النيابة العامة لوكالة (إفي).

وتورط بينالا (26 عاما) مساعد مدير مكتب الرئيس الفرنسي المسئول عن القضايا الأمنية قضائيا بسبب فض مظاهرة في مطلع ماي الماضي في فضيحة تورط فيها أربعة أشخاص آخرون.

ووجهت نفس التهم، باستثناء التهمة المرتبطة بكاميرات الأمن، إلى فيسنتي جرايسي المسئول الأمني في حزب ماكرون الذي شارك بجانب بينالا في قمع المظاهرة اليسارية في مطلع مايو بميدان بوسط باريس ووجهت إليه أيضا تهمة حيازة أسلحة.

كما وجهت اتهامات بحق ثلاثة ضباط أمنيين كبار لسحب صور الحادث من كاميرات المراقبة.

وأطلق سراح المتهمين الخمسة لكن في ظل إجراءات احترازية مثل منع تولي مناصب عامة للأولين، وإعادة الثلاثة الآخرين إلى مناصبهم، بينما منع جميعهم من التواصل فيما بينهم.