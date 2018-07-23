مقتل شخص ومسلح في إطلاق نار في تورونتو

هسبريس - متابعة

قالت الشرطة في مدينة تورونتو بشرق كندا إن شخصا قتل عندما تعرض 14 بينهم فتاة لإطلاق الرصاص في وسط المدينة وإن المسلح قتل.

وقال مارك سوندرز قائد شرطة تورنتو إن حالة الفتاة حرجة.

وأضاف للصحفيين في موقع إطلاق النار "نبحث في كل الدوافع المحتملة... ولا نستبعد أي احتمالات".

وهرع مسعفون ورجال إطفاء وأفراد شرطة إلى موقع إطلاق النار في شرق تورونتو الذي تقع فيه العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر التي يرتادها الكثيرون.

وقالت الشرطة إن المسلح استخدم مسدسا في إطلاق النار. وذكرت تقارير سابقة أن المصابين تسعة.

وذكر موقع سيتي نيوز دوت كوم الإخباري أن أنباء عن إطلاق نار في الحي اليوناني بالمدينة وردت الساعة العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين).

ونقل الموقع عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي 25 عيارا ناريا.

وتعاني تورونتو من ارتفاع حاد في أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية هذا العام.

وأظهرت بيانات للشرطة الأسبوع الماضي أن عدد القتلى من أعمال عنف بأسلحة نارية في المدينة ارتفع بنسبة 53 بالمئة ليسجل 26 قتيلا حتى الآن في 2018 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي فيما زاد عدد وقائع إطلاق النار بنسبة 13 بالمئة.

ونشرت السلطات في المدينة نحو مئتي شرطي اعتبارا من 20 يوليو تموز في استجابة لسلسلة من عمليات إطلاق النار التي وقعت مؤخرا ويلقي مسؤولو المدينة بمسؤوليتها على عصابات إجرامية.

وقال رئيس بلدية تورونتو جون توري للصحفيين إن المدينة تعاني من مشكلة أسلحة نارية إذ أنها متاحة بوفرة للكثيرين.