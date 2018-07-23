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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يحذر روحاني: احترس إياك أن تهدد أمريكا

ترامب يحذر روحاني: احترس إياك أن تهدد أمريكا

ترامب يحذر روحاني: احترس إياك أن تهدد أمريكا
برندان أوبريان ووارن ستروبل*
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 13:55

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد تهديدا شديد اللهجة للرئيس الإيراني حسن روحاني وطالبه بألا يهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فإنه سيواجه العواقب، وذلك بعد أن قال روحاني لترامب إن السياسات العدائية تجاه طهران قد تؤدي إلى "أم الحروب كلها".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر موجهة لروحاني مساء أمس "إياك أبدا أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ.

"لم نعد دولة تقبل كلماتكم المختلة عن العنف والموت .. احترسوا!".

وجاء التصعيد في لهجة التصريحات في وقت قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب بدأت هجوما من خلال الخطب ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثارة القلاقل والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات متشددة.

وقد واجهت إيران ضغوطا أمريكية جديدة كما تلوح في الأفق عقوبات بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقالت طهران إن نشاطها النووي يقتصر على توليد الكهرباء ومشروعات سلمية أخرى.

وندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بقادة إيران في كلمة ألقاها مساء أمس الأحد ووصفهم بأنهم "مافيا" ووعد بتقديم دعم لم يحدده للإيرانيين المستاءين من حكومتهم.

وفي وقت سابق يوم الأحد قال ترامب في اجتماع مع دبلوماسيين إيرانيين "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".

وقال روحاني "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم الحروب" لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تحقيق السلام بين البلدين أيضا.

وسخر روحاني من تهديد ترامب بإيقاف صادرات النفط الإيرانية قائلا إن إيران تتمتع بموقع مهيمن في الخليج ومضيق هرمز، الممر الرئيسي لشحن النفط.

ويبدو أن تهديد روحاني في وقت سابق من الشهر الجاري بتعطيل شحنات النفط من الدول المجاورة جاء ردا على مساعي واشنطن لإرغام الدول كلها على التوقف عن شراء النفط الإيراني.

وكانت واشنطن تعتزم في البداية منع إيران من دخول أسواق النفط العالمية بالكامل بعد أن تخلى ترامب عن الاتفاق الذي يهدف لتقليص طموحات طهران النووية.

غير أن الولايات المتحدة خففت من حدة موقفها وقالت إنها قد تمنح استثناءات لبعض الحلفاء الذين يعتمدون على الإمدادات الإيرانية.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - wood الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:27
من المؤكد انه اذا تم إسقاط النظام في إيران فسيتم إحلال محله ما هو اسوأ بكثير كما حدث في العراق ، فالولايات المتحدة تتذرع بحقوق الإنسان و الحرية لكنها في الحقيقة هي الداعم الأول للأنظمة الإستبدادية في العالم و تجد دائما الحجة لذلك إما لوقف التمدد الشيوعي سابقا و حاليا تم اختراع محاربة الإرهاب و التطرف ، فالأنظمة التي تنكل بشعوبها كما يفعل السيسي أو النظام الطائفي في العراق و غيره بحجة محاربة الإرهاب تلقى الدعم اللا محدود من أمريكا . فهذه الدولة لها تاريخ طويل في دعم اعتى الأنظمة الدموية في أمريكا الجنوبية !!!
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2 - Reda الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:31
ترامب يهدد روحاني بمصير لم يمر منه سوى قلة قليلة في التاريخ من هي هذه القلة !!!. روحاني ليس صدام ليس القذافي ليس كيم جون و ليس هتلر روحاني و ايران ليس اقوى من هؤلاء لكنها مختلفة عنهم جميعا و الله يعلم حيث يجعل رسالته. على ترامب ان يتذكر ان مامرت به اسرائيل سنة 2006 على يد حزب الله لم تمر به في تاريخيها منذ تاسيسها و القادم اكبر بكثير .
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3 - wachington الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:48
بعد التهديدات من كلى الطرفين ..سيلتقي ترامب ب روحاني في الرياض ويعقدان قمة المصالحة يوم 11/09/2018...انها السياسة يا ساسة...
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4 - جعجة بلا طحين الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:49
ايران بعبع لبيع الأسلحة للخليج وكدلك تشتيت الإنتباه عما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة وكأن لإيران دور محدد لها للقيام به كلما دعت الضرورة لدلك من طرف أمريكا. اتمنى ان أكون مخطئا.
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5 - mingo الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:59
سياسة العجوز الماكر قطر تم السعودية تم كوريا والان بقية إيران لاكن العجوز الماكر الان امام خصم حقيقي يتقن الدبح وصناعت الصواريخ وشعب مشبع اجيالا واجيال بتقافت الدماء وما خفي اعظم المهم ان تضارب هده القوى لن يكون في صالح المغرب العربي ووجب على هدا الاخير من الان ان يوحد الصفوف وان يمحي كل الخلافات ليتمكن من التصدي لاى عدوان فالارهاب يزحف كالسلحفات لكنه يصل في النهاية
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