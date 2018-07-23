ترامب يحذر روحاني: احترس إياك أن تهدد أمريكا

برندان أوبريان ووارن ستروبل*

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد تهديدا شديد اللهجة للرئيس الإيراني حسن روحاني وطالبه بألا يهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فإنه سيواجه العواقب، وذلك بعد أن قال روحاني لترامب إن السياسات العدائية تجاه طهران قد تؤدي إلى "أم الحروب كلها".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر موجهة لروحاني مساء أمس "إياك أبدا أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ.

"لم نعد دولة تقبل كلماتكم المختلة عن العنف والموت .. احترسوا!".

وجاء التصعيد في لهجة التصريحات في وقت قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب بدأت هجوما من خلال الخطب ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثارة القلاقل والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ودعمها لجماعات متشددة.

وقد واجهت إيران ضغوطا أمريكية جديدة كما تلوح في الأفق عقوبات بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقالت طهران إن نشاطها النووي يقتصر على توليد الكهرباء ومشروعات سلمية أخرى.

وندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بقادة إيران في كلمة ألقاها مساء أمس الأحد ووصفهم بأنهم "مافيا" ووعد بتقديم دعم لم يحدده للإيرانيين المستاءين من حكومتهم.

وفي وقت سابق يوم الأحد قال ترامب في اجتماع مع دبلوماسيين إيرانيين "يا سيد ترامب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".

وقال روحاني "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم الحروب" لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تحقيق السلام بين البلدين أيضا.

وسخر روحاني من تهديد ترامب بإيقاف صادرات النفط الإيرانية قائلا إن إيران تتمتع بموقع مهيمن في الخليج ومضيق هرمز، الممر الرئيسي لشحن النفط.

ويبدو أن تهديد روحاني في وقت سابق من الشهر الجاري بتعطيل شحنات النفط من الدول المجاورة جاء ردا على مساعي واشنطن لإرغام الدول كلها على التوقف عن شراء النفط الإيراني.

وكانت واشنطن تعتزم في البداية منع إيران من دخول أسواق النفط العالمية بالكامل بعد أن تخلى ترامب عن الاتفاق الذي يهدف لتقليص طموحات طهران النووية.

غير أن الولايات المتحدة خففت من حدة موقفها وقالت إنها قد تمنح استثناءات لبعض الحلفاء الذين يعتمدون على الإمدادات الإيرانية.