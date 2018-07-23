الجيش الإسرائيلي يُفعل تشغيل نظام "مقلاع داود"

هسبريس - رويترز

قال الجيش الإسرائيلي إنه فعّل نظام "مقلاع داود" الدفاعي الجوي اليوم الاثنين كإجراء احترازي بسبب الصواريخ التي تطلق داخل سوريا المجاورة مما أطلق دوي صفارات الإنذار في مناطق في شمال إسرائيل.

وأضاف بيان الجيش أن الصواريخ سقطت داخل الأراضي السورية وأُطلقت في إطار المعارك التي تدور فيها.

ولم يذكر البيان تفاصيل عما إذا كان صاروخان أطلقهما نظام مقلاع داود أسقطا المقذوفات. ومقلاع داود هو نظام دفاعي إسرائيلي متوسط المدى صنع بالتعاون مع شركة رايثيون الأمريكية.

وإسرائيل في حالة تأهب مرتفعة مع تحقيق الجيش السوري المدعوم من روسيا تقدما في جنوب سوريا على حساب مقاتلي المعارضة، بما جعل المعارك قريبة من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال قادة إسرائيليون إنهم يخشون من أن الأسد سيحاول نشر قوات في منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق موقع في 1974 أو سيسمح لحلفائه من إيران وحزب الله اللبناني بالانتشار قرب الحدود.