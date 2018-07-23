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كُتّاب وآراء
الإعلام الكوري يطالب المواطنين بالاستعداد للتقشف
طالبت وسائل إعلام كورية شمالية المواطنين اليوم الاثنين بالاستعداد لــ" شد الحزام "، في ظل دلالات على جمود مباحثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن صحيفة رودونج سينمون الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الكوري الحاكم في بيونج يانج ذكرت المواطنين بالفترة الصعبة التي شهدتها البلاد خلال المسيرة الشاقة في تسعينيات القرن الماضي، عندما عانت البلاد من فقر شديد ومجاعة في أعقاب انهيار الاشتراكية في روسيا وأوروبا الشرقية.
وأضافت الصحيفة " حتى إذا أضطررنا لقضاء فترة طويلة وسط العواصف الثلجية ونحن نشد الأحزمة، سوف نصل مباشرة إلى طريق الشعب الذي ثبت إنه خالد فى الصراع الذي استمر 70 عاما وإلى طريق الاشتراكية".
وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد المخاوف بشأن مباحثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حيث أن التقدم الأبطأ مما كان متوقعا يلقى بظلاله على احتمالات أى إلغاء فورى للعقوبات فورا، وهو ربما ما كانت تأمل بيونج يانج في تحقيقه لتعزيز اقتصادها الهزيل مقابل التخلي عن الأسلحة النووية.
وقال المراقبون إن الدعوة لشد الحزام ربما تهدف لتقليل توقعات المواطنين، التي ارتفع سقفها منذ القمم التي جمعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.