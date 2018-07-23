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الرئيسية | خارج الحدود | الإعلام الكوري يطالب المواطنين بالاستعداد للتقشف

الإعلام الكوري يطالب المواطنين بالاستعداد للتقشف

الإعلام الكوري يطالب المواطنين بالاستعداد للتقشف
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 17:35

طالبت وسائل إعلام كورية شمالية المواطنين اليوم الاثنين بالاستعداد لــ" شد الحزام "، في ظل دلالات على جمود مباحثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن صحيفة رودونج سينمون الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الكوري الحاكم في بيونج يانج ذكرت المواطنين بالفترة الصعبة التي شهدتها البلاد خلال المسيرة الشاقة في تسعينيات القرن الماضي، عندما عانت البلاد من فقر شديد ومجاعة في أعقاب انهيار الاشتراكية في روسيا وأوروبا الشرقية.

وأضافت الصحيفة " حتى إذا أضطررنا لقضاء فترة طويلة وسط العواصف الثلجية ونحن نشد الأحزمة، سوف نصل مباشرة إلى طريق الشعب الذي ثبت إنه خالد فى الصراع الذي استمر 70 عاما وإلى طريق الاشتراكية".

وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد المخاوف بشأن مباحثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حيث أن التقدم الأبطأ مما كان متوقعا يلقى بظلاله على احتمالات أى إلغاء فورى للعقوبات فورا، وهو ربما ما كانت تأمل بيونج يانج في تحقيقه لتعزيز اقتصادها الهزيل مقابل التخلي عن الأسلحة النووية.

وقال المراقبون إن الدعوة لشد الحزام ربما تهدف لتقليل توقعات المواطنين، التي ارتفع سقفها منذ القمم التي جمعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تسقريم مزيان الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:16
تسقريم مزيان كيحافظ على جيوب و مليح لدواير زمان الى ان العديد من مغاربة ما عرفينش قيمة الدورو انا في تسيير المالي نتاع الاسرة ديالي مزير القضية معاهم والله الخوت يلا كنعطيهم الفرماج بلحساب ماداك شي ديال قليل فاش تانجيب ليهم شي دونينات مرة فزمان ومكان غي البيصارة ولوبيا واحد نهار واحد ولدي مابغاش ياكل اللوبيا وانا ندخلو الغرفة ونبقا عليه بالصمطة هاك بلاك خرج زرق ههه زيرو مع نساكم وولادكم ...
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2 - رشيد زين العابدين الاثنين 23 يوليوز 2018 - 18:19
هذا هو مصير الدول التي تأله حكامها وتعيش على مزاجيتهم ونرجسيتهم في غياب تام لكرامة الإنسان وحقه في تسيير شؤونه ومشاركته في اتخاذ القرارات التي تحدد مصير بلده.
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