الشرطة الهولندية تعتقل مغربيين خططا لهجمات في باريس وروتردام

هسبريس - متابعة

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم عن اعتقال شابيْن تبلغ أعمارهما 22 و27 عاما إزاء الاشتباه في قيامهما بالتخطيط لشن اعتداء إرهابي ضد قسم شرطة في روتردام، وآخر في مكان ما غير محدد في باريس.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن المعتقلين يحملان الجنسية المغربية، مشيرة إلى أنهما خططا لشن اعتداءات خلال شهر رمضان الماضي، حسبما ذكر المحققون على أساس رسائل متبادلة بين المشتبه بهم.

وفي الرسائل، جرى تبادل صورة لقسم الشرطة دي فيراندا بمدينة روتردام، وأعرب أحد المعتقلين عن استعداده "للموت كشهيد" بشن هجوم في باريس.

وبعد تلقي بلاغ من أجهزة الاستخبارات المحلية، تحركت الشرطة الهولندية وداهمت منزل المشتبه بهما، حيث لم تعثر على أسلحة أو متفجرات.