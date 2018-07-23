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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الهولندية تعتقل مغربيين خططا لهجمات في باريس وروتردام

الشرطة الهولندية تعتقل مغربيين خططا لهجمات في باريس وروتردام

الشرطة الهولندية تعتقل مغربيين خططا لهجمات في باريس وروتردام
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:00

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم عن اعتقال شابيْن تبلغ أعمارهما 22 و27 عاما إزاء الاشتباه في قيامهما بالتخطيط لشن اعتداء إرهابي ضد قسم شرطة في روتردام، وآخر في مكان ما غير محدد في باريس.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن المعتقلين يحملان الجنسية المغربية، مشيرة إلى أنهما خططا لشن اعتداءات خلال شهر رمضان الماضي، حسبما ذكر المحققون على أساس رسائل متبادلة بين المشتبه بهم.

وفي الرسائل، جرى تبادل صورة لقسم الشرطة دي فيراندا بمدينة روتردام، وأعرب أحد المعتقلين عن استعداده "للموت كشهيد" بشن هجوم في باريس.

وبعد تلقي بلاغ من أجهزة الاستخبارات المحلية، تحركت الشرطة الهولندية وداهمت منزل المشتبه بهما، حيث لم تعثر على أسلحة أو متفجرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mmmmmmmmmm الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:15
لاحول ولا قوة إلا بالله..أكثرية الإرهابيين مغاربة أو من أصل مغربي....مع أن المغرب بلد الإعتدال في الدين .و المغاربة شعب مسلم لكن يحترم جميع الديانات....الله ياخد فيهم الحق بغاو يشوهونا....و حنا برئين منهم.
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19
2 - souhail mouhaabat sghaier الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:28
....بغيت غير نعرف علاش ملي كايشدوا شي أجنبي قام بشي محاولة إرهابية داخل شي دولة أجنبية كايقولوا ثم القبض عليه وبعد الإكتشاف تبين أنه مختل عقليا..و..و.. و...و..إلخ.... وبعد أن يتم على القبض على بعض الشباب المغاربة يدعون أنهم ينتمون إلى خلية إرهابية.....وأنهم من بين أحد المبحوثين عنهم كما أن لديهم عدة سوابق...و..و...و..إلخ... هذا إن ذل على شيء فإنما يدل على.... القضية بااااااااااينة كايبغوا ديما يشوهوا صورة الإسلام في بعض الدول اﻷوروبية ولكن نحن نقولوا لهم الإسلام لا علاقة له بالإرهاب أبدا فالدين يحثنا على المعاملة وعلى الأخوة الصادقة فمن كان إرهابيا فأحكموا عليه بالإعدام ليكون عبرة لمن يعلم سواء كان عربيا أم يهوديا أم مسيحيا....فنحن لايشرفنا كدولة إسلامية أن تكون مثل هذه النماذج تنتمي إلى مجتمعنا.....اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأحمي حوزة الوطن....
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3 - S. EL الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:41
des gamins qui noircissent l'image des musulmans. ils méritent la peine de mort .
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4 - kiki الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:52
لا حول ولا قوة الا لله
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5 - عابر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 14:54
الجهل باصول الدين والامية المتفشية بين اعضاء الجالية وكذلك الاعلام اليميني المتطرف . اعطت هذه الصورة النمطية عن اااسلام .
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6 - داوية وصافي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:04
هاذ الشي فاش حادقين.. رجعنا نحشمو نقولو احنا مغاربة في بلادات الناس .. كل شي خايف مننا.. الله يأخذ الحق في اللي كان حيلة وسبب
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7 - Wafae الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:14
لا حولة ولا قوة الا بالله...
كيستغلو الشباب و الأشخاص الناقصين في الدين و العقل و العلم و الضعفاء والفقراء ...كيستغلوهم و يحرضوهم على الفتنة والارهاب..... لا حولة ولا قوة الا بالله....
انا مفهمتش هد الناس واش معندهم العقل يقتلون الناس و الأبرياء والأطفال واش هد الجهل .
من احسن هد 2 الارهابيين لشدوهم من احسن يسلموهم البلاد المغرب هو ليعرف يربي بحال هد المراكي.... لعنة الله عليكم الى يوم الدين الا كنتو اصلا كتآمنو بالدين....
وليتو تلقاو الأرباح الأموال من هد الارهاب تخربو البلاد وتقتلو الابرياء من اجل المال.... لعنة الله عليكم.
خاص نوعيو اولادنا وبناتنا نعلموهم الدين و الحياة وكيف اش يكونو مفتوحين و نعلموهم شوية الرياضة و البيانو والموسيقى ... مخيمات السفر.....
مجبرتو فين ديرو الاستشهاد سيرو الى داقت بيكم الوقت و امرضتو سيرو ربطو عنقكم بي شي حبل وهنيو راسكم
جميع الحلول موجودة لحل العقدة لفيكم بعيد على قتل الأبرياء
. الله ياخد فيكم الحق او لولا مزلوط كيمشي الداعش والي المرض و تعقد يولي يبغي يستشهد عاد كيبان ليه ال دين والحلال من الحرام سبحان الله يهدي والله يقوي العقول الضعيفة
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