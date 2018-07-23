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كُتّاب وآراء
الشرطة الهولندية تعتقل مغربيين خططا لهجمات في باريس وروتردام
أعلنت الشرطة الهولندية اليوم عن اعتقال شابيْن تبلغ أعمارهما 22 و27 عاما إزاء الاشتباه في قيامهما بالتخطيط لشن اعتداء إرهابي ضد قسم شرطة في روتردام، وآخر في مكان ما غير محدد في باريس.
وذكرت الشرطة في بيان لها أن المعتقلين يحملان الجنسية المغربية، مشيرة إلى أنهما خططا لشن اعتداءات خلال شهر رمضان الماضي، حسبما ذكر المحققون على أساس رسائل متبادلة بين المشتبه بهم.
وفي الرسائل، جرى تبادل صورة لقسم الشرطة دي فيراندا بمدينة روتردام، وأعرب أحد المعتقلين عن استعداده "للموت كشهيد" بشن هجوم في باريس.
وبعد تلقي بلاغ من أجهزة الاستخبارات المحلية، تحركت الشرطة الهولندية وداهمت منزل المشتبه بهما، حيث لم تعثر على أسلحة أو متفجرات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
كيستغلو الشباب و الأشخاص الناقصين في الدين و العقل و العلم و الضعفاء والفقراء ...كيستغلوهم و يحرضوهم على الفتنة والارهاب..... لا حولة ولا قوة الا بالله....
انا مفهمتش هد الناس واش معندهم العقل يقتلون الناس و الأبرياء والأطفال واش هد الجهل .
من احسن هد 2 الارهابيين لشدوهم من احسن يسلموهم البلاد المغرب هو ليعرف يربي بحال هد المراكي.... لعنة الله عليكم الى يوم الدين الا كنتو اصلا كتآمنو بالدين....
وليتو تلقاو الأرباح الأموال من هد الارهاب تخربو البلاد وتقتلو الابرياء من اجل المال.... لعنة الله عليكم.
خاص نوعيو اولادنا وبناتنا نعلموهم الدين و الحياة وكيف اش يكونو مفتوحين و نعلموهم شوية الرياضة و البيانو والموسيقى ... مخيمات السفر.....
مجبرتو فين ديرو الاستشهاد سيرو الى داقت بيكم الوقت و امرضتو سيرو ربطو عنقكم بي شي حبل وهنيو راسكم
جميع الحلول موجودة لحل العقدة لفيكم بعيد على قتل الأبرياء
. الله ياخد فيكم الحق او لولا مزلوط كيمشي الداعش والي المرض و تعقد يولي يبغي يستشهد عاد كيبان ليه ال دين والحلال من الحرام سبحان الله يهدي والله يقوي العقول الضعيفة