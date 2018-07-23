الاستغلال الجنسي لكولومبيات يجر إلى السجن بإسبانيا

هسبريس - إفي

اعتقلت الشرطة الإسبانية 9 أعضاء لتكوينهم شبكة تقوم بالاستغلال الجنسي لسيدات كولومبيات، وأطلقت سراح امرأة كانت تقيم في شقة مخصصة لاستقبال راغبي المتعة، وكان مطلوبا منها أن تكون متاحة 24 ساعة في اليوم لإقامة أي علاقة جنسية دون أي رقابة صحية.

وتم اعتقال المشتبه بهم في بينيدورم (شرق إسبانيا) وفي سلامانكا (غرب)، في حين أطلق سراح المرأة من فيرين (مقاطعة أورينسى، شمال غرب)، وفقا لبيان صادر اليوم عن الشرطة.

وكان التنظيم الإجرامي يصطاد ضحاياه من كولومبيا، حيث كان يعرض عليهن فرصة للخروج من وضعهن الاقتصادي الصعب بالسفر إلى إسبانيا، ولكن بمجرد وصولهن إلى البلد الأوروبي كانت تتغير الأوضاع، ولا يتم الوفاء بالشروط المتفق عليها في البداية، إلى أن تبلغ ديونهن نحو 3 آلاف و400 يورو (حوالي 4 آلاف دولار).

وبدأت التحقيقات بعد أن كشفت امرأة تم القبض عليها في كولومبيا أنها وقعت ضحية اتجار بالبشر في فيرين بغرض الاستغلال الجنسي.