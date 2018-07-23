ألمانيا تستعين بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحروب

هسبريس - متابعة

كشف تقرير صحفي أن الجيش الألماني يعتزم مستقبلا تحليل كميات كبيرة من البيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من أجل التنبؤ بحدوث أية أزمات أو حروب.

وذكر تقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، استنادا إلى رد الحكومة الاتحادية على استجواب من حزب اليسار الألماني المعارض، أنه من المقرر دمج معلومات تم تحليلها آليا مع معلومات سرية لهذا الغرض.

وجاء في رد الحكومة: "من المخطط أن تأخذ دراسة ‘الكشف المبكر عن الأزمات بدعم تكنولوجيا المعلومات‘ بعين الاعتبار البيانات المنظمة وغير المنظمة المأخوذة من مصادر عامة وعلنية وكذلك تلك المصنفة على أنها معلومات سرية"، بحسب الصحيفة الألمانية.

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم الاقتصار فقط على تقييم مصادر عامة على الإنترنت، وكذلك قواعد بيانات اقتصادية وعسكرية خاصة والاستفادة منها، وإنما سيتم أيضا مقارنة المعلومات المأخوذة من هذه المصادر مع تقارير سرية حكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة الألمانية أنه من المقرر أن يفحص أشخاص النتائج بعد هذا التقييم أيضا، وأوضح بقوله: "وسيستخدم المحلل لتحقيق ذلك خبرته الفنية، وكذلك الأساليب المتاحة لديه".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يندرج ضمن ذلك أيضا الوصول إلى المعلومات السرية. وأضاف التقرير أن الجيش الألماني يحصل – بحسب بياناته الخاصة- على معلومات إضافية عن أية إشارات تنم عن حدوث أزمات من "تقارير داخلية لملحقيه العسكريين محليا أو من خلال منتجات استطلاعية للاستخبارات العسكرية".

ونقلت الصحفية الألمانية عن وزارة الدفاع أن مشروع "بريفيو" (المعاينة) يجري منذ مطلع شهر مارس الماضي، ويتم خلاله جعل 80 قاعدة بيانات تحتوي على ملايين من مفردات المعلومات القابلة للتحليل بالنسبة للبرمجيات.

ومن المقرر من خلال دمج البيانات أن يتم استنباط نماذج لأزمات محتملة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وعرض هذه النماذج عن طريق الرسوم البيانية، وذلك وفقا لما نقلته الصحيفة عن الوزارة.