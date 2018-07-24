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الرئيسية | خارج الحدود | اليابان تشهد موجة حر غير مسبوقة في تاريخها

اليابان تشهد موجة حر غير مسبوقة في تاريخها

اليابان تشهد موجة حر غير مسبوقة في تاريخها
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 00:46

عاني اليابانيون من موجة حر غير مسبوقة، مطلع هذا الأسبوع، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة بوسط البلاد إلى 41.1 درجة مئوية، مسجلة بذلك رقما قياسيا.

ووصلت الحرارة إلى هذه الدرج في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما، وسط اليابان، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق بـ0.1%، والمسجل في بلدة شيمانتو جنوب غرب البلاد بتاريخ 12 غشت 2013 .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن تشهد الأيام القادمة درجات حرارة مرتفعة للغاية في وسط البلاد.

وكان على المواطنين اليابانيين في العاصمة طوكيو تحمل درجات حرارة وصلت إلى 39 درجة مئوية وقت الظهيرة.

ووفقا لما أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء فإن موجة الحر الحالية تسببت في وفاة نحو 40 شخصا، منذ عدة أيام، كما أدت إلى نقل عشرات الآلاف إلى المستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سبحان الله الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:07
هدشي غير 41 درجة والناس كتموت وكتنفل للسبيطارات اذا هاد الناس الى جاو لمدينة فاش موحال واش يبقى شي واحد فيهم عايش هههههه فضلا عن الذهاب الى الصحراء المغربية
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8
2 - mosi. الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:18
من المعلومات البسيطة التي اعرفها عن علم الفلك اعرف ان الشمس مسؤولة بنسبة كبيرة على سرعة الرياح...قبل سنوات تنبأ بعض العلماء ان القطب الشمالي سينتقل مركزه نحو شمال كندا...بعد ان تأكدوا انه في الازمان الغابرة كانت استراليا هي القطب الجنوبي للأرض...
في الشتاء الماضي شهدت مدينة فاس و الكثير من ربوع المملكة رياح قوية جدا استطاعة ان تحرك كثلة من التلوث كانت جاثمة فوق سماء فاس لأكثر من عشر سنوات..والحقيقة انه كنا نتعرض للشي و الحرق احياء في فاس ابتداء من شهر ماي من كل سنة..وكانت درجات الحرارة تتجاوز الاربعين اغلب شهور الصيف حتى اننا كنا نشك ان فاس كوكب اخر اقرب الى الشمس من عطارد...
هذه السنة ولله الحمد درجات الحرارة بفاس معتدلة و مقبولة بشكل مثير للإستغراب و الإنتعاش..خصوصا في ساعات الليل الاخيرة...
هل هناك تغير مناخي ناتج عن تغير رياح الشمس او تغير محور دوران الارض...نحن ننتظر الجواب من علماء ناشيونال جيوغراغيك..اما علماءنا فنتمنى لهم عطلة باردة دون حوادث ولا منكصات...الى ان يرجعو الى مكاتبهم المكيفة..فهم العلماء الوحيدون في العالم الذين يظنون ان مقر عملهم في مكتب وليس في الطبيعة....
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3 - رشيد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:19
انه اندار للدول الملوتة للبئة ؟ مانلاحضه الان من فيضانات و كوارت طبيعية وموجات الحر الشديد هو نتاج لسولكيات بشرية غير مسؤلة ادت الى ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية وادى دالك الى تغير في الاحوال الجوية والقادم اسوء
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4 - ههههههه الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:26
أجيو ل زاكورة و ورزازات فاس وبعض مناطق المغرب الله إرحمكوم كاااملين
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5 - ولد زايو الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:28
أعيش في ألمانيا 35 سنة لم أرى طول هذه السنين فصل الصيف مثل هذه السنة. منذ شهر ماي والطقس مشمس والعشب لونه إصفر والحرارة تتراوح بين 27-34 . وحسب بعض المواقع الاخبارية قرأت بأن المغاربة صلوا صلاة الاستسقاء في هولاندا. الحمد لله على نعمته.
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6 - ولد فاس المدينة القديمة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 01:42
كما قال الاخ صاحب التعليق الثاني كنا منذ شهر ماي نعيش في درجة حرارة مرتفعة تصل في بعض الشهور الى 44 بمدينة فاس ولكن هذه السنة هناك اختلاف كبير جدا بينها وبين السنوات الماضية حيث ان درجة الحرارة لم ترتفع كثيرا وايضا في الليل يكون الجو باردا وهذا امر رائع ومن جهة اخرى فانا لا احب الجو الحار واميل الى حب الجو البارد لانه افضل
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