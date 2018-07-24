اليابان تشهد موجة حر غير مسبوقة في تاريخها

هسبريس - متابعة

عاني اليابانيون من موجة حر غير مسبوقة، مطلع هذا الأسبوع، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة بوسط البلاد إلى 41.1 درجة مئوية، مسجلة بذلك رقما قياسيا.

ووصلت الحرارة إلى هذه الدرج في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما، وسط اليابان، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق بـ0.1%، والمسجل في بلدة شيمانتو جنوب غرب البلاد بتاريخ 12 غشت 2013 .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن تشهد الأيام القادمة درجات حرارة مرتفعة للغاية في وسط البلاد.

وكان على المواطنين اليابانيين في العاصمة طوكيو تحمل درجات حرارة وصلت إلى 39 درجة مئوية وقت الظهيرة.

ووفقا لما أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء فإن موجة الحر الحالية تسببت في وفاة نحو 40 شخصا، منذ عدة أيام، كما أدت إلى نقل عشرات الآلاف إلى المستشفيات.