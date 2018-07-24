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كُتّاب وآراء
اليابان تشهد موجة حر غير مسبوقة في تاريخها
عاني اليابانيون من موجة حر غير مسبوقة، مطلع هذا الأسبوع، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة بوسط البلاد إلى 41.1 درجة مئوية، مسجلة بذلك رقما قياسيا.
ووصلت الحرارة إلى هذه الدرج في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما، وسط اليابان، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق بـ0.1%، والمسجل في بلدة شيمانتو جنوب غرب البلاد بتاريخ 12 غشت 2013 .
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن تشهد الأيام القادمة درجات حرارة مرتفعة للغاية في وسط البلاد.
وكان على المواطنين اليابانيين في العاصمة طوكيو تحمل درجات حرارة وصلت إلى 39 درجة مئوية وقت الظهيرة.
ووفقا لما أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء فإن موجة الحر الحالية تسببت في وفاة نحو 40 شخصا، منذ عدة أيام، كما أدت إلى نقل عشرات الآلاف إلى المستشفيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
في الشتاء الماضي شهدت مدينة فاس و الكثير من ربوع المملكة رياح قوية جدا استطاعة ان تحرك كثلة من التلوث كانت جاثمة فوق سماء فاس لأكثر من عشر سنوات..والحقيقة انه كنا نتعرض للشي و الحرق احياء في فاس ابتداء من شهر ماي من كل سنة..وكانت درجات الحرارة تتجاوز الاربعين اغلب شهور الصيف حتى اننا كنا نشك ان فاس كوكب اخر اقرب الى الشمس من عطارد...
هذه السنة ولله الحمد درجات الحرارة بفاس معتدلة و مقبولة بشكل مثير للإستغراب و الإنتعاش..خصوصا في ساعات الليل الاخيرة...
هل هناك تغير مناخي ناتج عن تغير رياح الشمس او تغير محور دوران الارض...نحن ننتظر الجواب من علماء ناشيونال جيوغراغيك..اما علماءنا فنتمنى لهم عطلة باردة دون حوادث ولا منكصات...الى ان يرجعو الى مكاتبهم المكيفة..فهم العلماء الوحيدون في العالم الذين يظنون ان مقر عملهم في مكتب وليس في الطبيعة....