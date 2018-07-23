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كُتّاب وآراء
والد التميمي يتوقع إفراج إسرائيل عن ابنته قريبا
قال والد "عهد التميمي"، المعتقلة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية، إنه يتوقع الإفراج عنها يوم الأحد القادم.
وذكر "باسم التميمي"، ضمن تصريح لوكالة الأناضول، أن آخر موعد للإفراج عن ابنته "عهد"، هو يوم 19 غشت القادم، لكنه يتوقع أن تحصل على قرار بالإفراج المبكر.
وقال:" السلطات الإسرائيلية عادة لا تبلغ المعتقل أو عائلته بموعد الإفراج عنه، لكنني أعتقد أنها ستحصل على قرار (منهلي)".
و"المنهلي" هو قرار تتخذه مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتخفيض 21 يوما من مدة المحكومية لبعض المعتقلين، بعد عملية تقييم خاصة.
ولم تصدر أي معلومات عن سلطات السجون الإسرائيلية، حول موعد الإفراج عن "التميمي".
وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية، قد قضت مارس الماضي بسجن "التميمي"، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.
وتحولت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، في 19 دجنبر 2017 إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.