24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:3013:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. درك ابن أحمد يضع حدّا لنشاط مروّج مخدرات (5.00)

  2. الدكالي يجوب مستشفيات المملكة .. وأطر صحية: "ترويج إعلامي" (5.00)

  3. إعادة زرع يد شبه مبتورة في مستشفى بمراكش (5.00)

  4. صفاء وهناء بمهرجان الشواطئ (5.00)

  5. أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | لاهاي .. محكمة العدل الدولية ترفض طلبات قطر

لاهاي .. محكمة العدل الدولية ترفض طلبات قطر

لاهاي .. محكمة العدل الدولية ترفض طلبات قطر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:56

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن محكمة العدل الدولية رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبدلاً من ذلك، وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشار المصدر ذاته إلى أن "قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة"، مضيفا أنه "بدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".

وأكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليس تجاه الشعب القطري، وقالت: "على العكس من المزاعم القطرية، ما يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".

وأورد المصدر ذاته أن الإمارات حثت قطر "على الانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية"، مؤكّدة في الوقت ذاته على "ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليوز الجاري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوجمعة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:03
والعكس صحيح محكمة العدل الدولية ادانت الامارات
والاخوان المسلمين ليسوا ارهابيين انما خوفا على عروشهم يشيطنون الاخوان وكل من ينجح في الانتخبات تحت راية الاسلام هو عدو لهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين شعبية الاحزاب في تصاعد مهما خططو وحاولو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - عابر سبيل الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 02:17
لقد قضت المحكمة بعودة الطلبة القطريين لمدارسهم بالإمارات وقضت أيضا بجمع شمل العائلات التي تفرّقت بفعل تلك الإجراءات فماذا يريد الشعب أكثر من ذلك ؟ القرار لم يكن سلبيا بالمرّة ولا يمكن اعتباره رفضا بالمطلق
لماذا لا تبني الجمعيات الحقوقية المغربية التي تأسست للدفاع عن حقوق المطرودين من الجزائر سنة 1975 على هذا القرار وترفع هي الأخرى دعوى بنفس المطالب ضد الجزائر لتسمح للعائلات المتفرقة بالتجمع وحرية التنقل وما يستوجب ذلك من فتح للحدود وتطالب أيضا لمن لا يمكن استفادته حاليا من تلك المزايا (بفعل موت أحد الأقارب مثلا والذي لم يعد بالإمكان التواصل معه أو زيارته في الوقت الراهن) أن تخصص له المحكمة تعويضا ماديا بالإضافة إلى تعويض كل من فقد ممتلكاته حينها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.