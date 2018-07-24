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كُتّاب وآراء
لاهاي .. محكمة العدل الدولية ترفض طلبات قطر
أكدت الإمارات العربية المتحدة أن محكمة العدل الدولية رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبدلاً من ذلك، وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأشار المصدر ذاته إلى أن "قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة"، مضيفا أنه "بدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".
وأكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليس تجاه الشعب القطري، وقالت: "على العكس من المزاعم القطرية، ما يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".
وأورد المصدر ذاته أن الإمارات حثت قطر "على الانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية"، مؤكّدة في الوقت ذاته على "ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليوز الجاري".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
والاخوان المسلمين ليسوا ارهابيين انما خوفا على عروشهم يشيطنون الاخوان وكل من ينجح في الانتخبات تحت راية الاسلام هو عدو لهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين شعبية الاحزاب في تصاعد مهما خططو وحاولو
لماذا لا تبني الجمعيات الحقوقية المغربية التي تأسست للدفاع عن حقوق المطرودين من الجزائر سنة 1975 على هذا القرار وترفع هي الأخرى دعوى بنفس المطالب ضد الجزائر لتسمح للعائلات المتفرقة بالتجمع وحرية التنقل وما يستوجب ذلك من فتح للحدود وتطالب أيضا لمن لا يمكن استفادته حاليا من تلك المزايا (بفعل موت أحد الأقارب مثلا والذي لم يعد بالإمكان التواصل معه أو زيارته في الوقت الراهن) أن تخصص له المحكمة تعويضا ماديا بالإضافة إلى تعويض كل من فقد ممتلكاته حينها.