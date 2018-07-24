لاهاي .. محكمة العدل الدولية ترفض طلبات قطر

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن محكمة العدل الدولية رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبدلاً من ذلك، وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشار المصدر ذاته إلى أن "قرار المحكمة يعكس أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة"، مضيفا أنه "بدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".

وأكدت الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليس تجاه الشعب القطري، وقالت: "على العكس من المزاعم القطرية، ما يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".

وأورد المصدر ذاته أن الإمارات حثت قطر "على الانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية"، مؤكّدة في الوقت ذاته على "ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها، وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليوز الجاري".