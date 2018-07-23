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كُتّاب وآراء
شخص يحاول طعن جندي بسلاح أبيض في أوتاوا
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الكندية تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتقال شخص حاول طعن جندي أمام مبنى البرلمان الفدرالي بالعاصمة أوتاوا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، في تصريح للصحافة، إنه "بفضل رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفدرالية، وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده"، مؤكدا عدم إصابة أحد بأذى.
وأضاف ذات المصدر أن الرجل، وصل حاملا سكينا، إلى البرلمان وقت تغيير الحراسة. بينما كان متطرف قد قام، قبل يومين، بقتل جندي صدما بالسيارة في جنوب مونتريال.