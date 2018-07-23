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الرئيسية | خارج الحدود | شخص يحاول طعن جندي بسلاح أبيض في أوتاوا

شخص يحاول طعن جندي بسلاح أبيض في أوتاوا

شخص يحاول طعن جندي بسلاح أبيض في أوتاوا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:29

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الكندية تمكنت، اليوم الاثنين، من اعتقال شخص حاول طعن جندي أمام مبنى البرلمان الفدرالي بالعاصمة أوتاوا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، في تصريح للصحافة، إنه "بفضل رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفدرالية، وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده"، مؤكدا عدم إصابة أحد بأذى.

وأضاف ذات المصدر أن الرجل، وصل حاملا سكينا، إلى البرلمان وقت تغيير الحراسة. بينما كان متطرف قد قام، قبل يومين، بقتل جندي صدما بالسيارة في جنوب مونتريال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:05
اتمنى ان لا يكون مسلما، وان كان كذالك فإني احاوره افتراضيا، بالله عليك كيف تبرر الاعتداء على من استظافك ؟ هل درست سيرة خير الخلق (تاجر مع الشام لعدة سنوات و هي تحت حكم الرومان ، و استضاف المسيحيين الاحباش في مسجده احسن ضيافة ،والسعادة صلح الحديبية مع الكفار طالبي دمه و لم ينقضه، و أمر بعدم الاعتداء على النساء و الاطفال والعزة و حتى الأبقار و الأشجار (هاذا في الحرب ) و حتى مسيلمة الكذاب لما اشترط إلا يأمن حتى يولى بعد الرسول ، تركه يعود إلى قبيلته في اليمامة و لم يؤذه، اي سيرة درست انت ،هل سيرة الخليفة عمر البغدادي ام ايمن الظواهري اتقوا اله أيها الجهلة مشوهي و ظالمي المسلمين و الاسلام ،
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