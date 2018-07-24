النيران تخلّف قتيلا و25 مصابا وسط غابات اليونان

هسبريس - رويترز

قالت أجهزة الطوارئ اليونانية إن شخصا قتل وأصيب 25 آخرون في حرائق غابات بأماكن مختلفة من البلاد.

وقال مسؤول كبير في المركز الوطني لخدمات الطوارئ الطبية، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن ستة من المصابين على الأقل في حالة خطيرة.

وذكرت خدمة مكافحة الحرائق أنها طلبت المساعدة من دول أخرى. وقالت متحدثة باسمها: "بسبب شدة الحرائق ومخاطرها تقدمنا بطلب عبر آلية الدفاع المدني بالاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدة دولية بأصول جوية وبرية".

وقطع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس زيارته للبوسنة بسبب الأزمة التي استنفدت قدرات اليونان في مجال إطفاء الحرائق.

وقال تسيبراس: "سنفعل كل ما نستطيع للسيطرة على النيران". لكنه ألمح إلى أن اندلاع عدة حرائق في وقت واحد تستلزم مزيدا من التدقيق.

وأضاف المسؤول الحكومي: "أنا قلق من النشوب المتزامن للحرائق في شرق أتيكا وغربها". بينما لم يعرف بعد سبب اندلاع النيران في الأحراش.