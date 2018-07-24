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الرئيسية | خارج الحدود | صندوق النقد يحذر "الاقتصاد النفطي" في الجزائر

صندوق النقد يحذر "الاقتصاد النفطي" في الجزائر

صندوق النقد يحذر "الاقتصاد النفطي" في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 23:30

قال صندوق النقد الدولي إن قرار الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، التحول إلى التمويل النقدي لتقليص عجز الميزانية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث لا يزال القطاع غير النفطي ضعيفا في البلاد.

وأقرت الجزائر، في أواخر العام الماضي، قانونا يتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزينة العامة بغية التغلب على هبوط في إيرادات الطاقة.

وتعتمد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو 94 في المئة من إجمالي الصادرات، ويمثل 60 في المئة من ميزانية الدولة.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير، إنه إذا لم تكن هناك درجة كافية من التحكم فإن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في الأجل القصير، بسبب عدم كفاية المعروض المحلي أو فرص الادخار.

وفرضت الحكومة قيودا على استيراد بعض السلع، من بينها منتجات غذائية وأجهزة منزلية، في إطار إجراءات لخفض الإنفاق وتعويض هبوط في إيرادات الطاقة منذ 2014.

وقال التقرير: "ربما تحتاج الحكومة عندئذ إلى المزيد من اللجوء إلى التمويل النقدي، في السنوات التالية، وهو ما سيعرض الاقتصاد لخطر الانزلاق إلى دوامة للتضخم".

وأظهرت بيانات حكومية أن التضخم في الجزائر تراجع إلى 5.6 بالمئة خلال سنة 2017، بينما كان قد بلغ 6.4 بالمئة أثناء العام السابق ذلك.

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