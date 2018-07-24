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الرئيسية | خارج الحدود | فتح الحدود مع المغرب يقيّد حرية صحافي جزائري

فتح الحدود مع المغرب يقيّد حرية صحافي جزائري

فتح الحدود مع المغرب يقيّد حرية صحافي جزائري
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 08:15

أوقفت عناصر من حرس الحدود الجزائرية الصحافي شهر الدين برياح، الذي يعمل بجريدة "الوطن" الجزائرية، بسبب تغطيته للوقفة الاحتجاجية المطالبة بإعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر.

وقال برياح، في تصريحات خص بها الجريدة التي يعمل لحسابها، إنه ظل إلى جانب أشخاص آخرين تحت شجرة محاطين بعناصر من الأمن بالقرب من الممر الحدودي "العقيد لطفي"، المسمى من قبل المغاربة بـ "زوج بغال". ـوأضاف: "لم أستطع التحرك، إنه أمر سخيف".

وأشار الصحافي الجزائري، البالغ من العمر 56 عاما، إلى أن السلطات الجزائرية وضعت مختلف أنواع المعيقات للحيلولة دون الوصول إلى المنطقة المحاذية للمعبر الحدودي، في حين سمحت عناصر الجمارك المغربية لوسائل الإعلام السمعية والبصرية بالتصوير دون أي مشاكل.

حري بالذكر أن نشطاء مغاربة وجزائريين اجتمعوا، أول أمس الأحد، بالقرب من المعبر الحدودي للمطالبة بفتحه، حاملين العلمين المغربي والجزائري، ولافتات كتبت عليها شعارات تدعو إلى تجاوز الخلافات السياسية خدمة لمصالح الشعبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الابواب المغلقة الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 08:35
و من يريد فتح الحدود من الجانبين..لقد اتفق اغلبية الشعبين المغربي والجزائري..ان تبقي الحدود مغلقة..وماهي الا لوبيات اقتصادية تدفع وتمون هاته الحملة المغربية..يجب ايجاد فرص شغل لسكان الحدود...بذل طرق الابواب غير المجدية والمذلة علي الشعب المغربي...
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-12
2 - حماد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 09:03
لهذه الأسباب كتبت صحافة الجنيرالات أن الاحتجاجات من جهة الجزائر لم تتعد 4 أشخاص وأن التظاهرة من جهة المغرب كانت بإيعاز من المخزن ناسية أو متناسية أن التظاهر في الجزائرممنوع وأن كل من سولت له نفسه ذلك فمصيره السجن وتلفيقه تهمة التخابر مع اسرائيل.
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15
3 - ع.الحميد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 09:18
ارادة الشعوب اقوى من استهتار النظام الجزاءري الحالي.
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12
4 - كمال الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 09:53
١
الشعب المغربي والجزائري لم يتفق على اي شيئ لأنه ببساطه شعبان لم يستشاران في اي موضوع ابدا
يعتبران مجرد اصفار إلى الشمال.
المخزن المغربي والعسكر الجزائري واتبعاهما من العياشه هم وحدهم الذين يريدون ابقاء الحاله على ما عليها. لكن تأكدو ان يوما ليس بالبعيد سيكون للشعب المغربي واعني احراره طبعا موعدا مع من يعتبرون أنفسهم فوق الجميع.والسلام
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0
5 - tahat الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 10:02
un non événement pour les algeriens
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