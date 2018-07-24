فتح الحدود مع المغرب يقيّد حرية صحافي جزائري

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر من حرس الحدود الجزائرية الصحافي شهر الدين برياح، الذي يعمل بجريدة "الوطن" الجزائرية، بسبب تغطيته للوقفة الاحتجاجية المطالبة بإعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر.

وقال برياح، في تصريحات خص بها الجريدة التي يعمل لحسابها، إنه ظل إلى جانب أشخاص آخرين تحت شجرة محاطين بعناصر من الأمن بالقرب من الممر الحدودي "العقيد لطفي"، المسمى من قبل المغاربة بـ "زوج بغال". ـوأضاف: "لم أستطع التحرك، إنه أمر سخيف".

وأشار الصحافي الجزائري، البالغ من العمر 56 عاما، إلى أن السلطات الجزائرية وضعت مختلف أنواع المعيقات للحيلولة دون الوصول إلى المنطقة المحاذية للمعبر الحدودي، في حين سمحت عناصر الجمارك المغربية لوسائل الإعلام السمعية والبصرية بالتصوير دون أي مشاكل.

حري بالذكر أن نشطاء مغاربة وجزائريين اجتمعوا، أول أمس الأحد، بالقرب من المعبر الحدودي للمطالبة بفتحه، حاملين العلمين المغربي والجزائري، ولافتات كتبت عليها شعارات تدعو إلى تجاوز الخلافات السياسية خدمة لمصالح الشعبين.