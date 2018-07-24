ألف طن من القمامة في شاطئ بعاصمة الدومينيكان

هسبريس - د.ب.أ

قال مسؤولون في عاصمة جمهورية الدومينيكان إن جنودا وعاملين ومتطوعين قاموا بجمع نحو 1000 طن من القمامة من إحدى شواطئ المدينة، باستخداح حفارات.

وكان شاطئ "مونتيسينوس" السياحي، في العاصمة "سانتو دومينغو"، الأكثر تضرراً من أكوام القمامة التي يعتقد أنها سببت هبوب عاصفة قبالة جزيرة جزيرة "هيسبانيولا"، المنقسمة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي.

وقد ضمت "أكوام القمامة الكثيفة" أشياء من بينها زجاجات بلاستيكية وصناديق مصنوعة من الستايروفوم ، وفقاً لمنظمة "بارلي فور ذا أوشن" العاملة في مجال البيئة، والتي قدرت عدد الأشخاص الذين ساهموا في إزالة القمامة بحوالي 500 فرد.

كارمن داناي، من منظمة "بارلي بارلي فور ذا أوشن"، قالت: "هذا أمر مروع للغاية، ولكن الأسوأ أن المعطى ليس غريبا في سانتو دومينغو. يحدث هذا في كل مرة تهطل فيها الأمطار بشدة".