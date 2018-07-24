مجلس الأمن يحفز على تشكيل سريع لحكومة لبنان

هسبريس - ا ف ب

أعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر عن أملهم في تأليف حكومة في لبنان سريعا، وذلك خلال اجتماع مغلق بحث، أيضا، تجديد مهمة حفظ السلام في غشت.

وقال السفير السويدي أولوف سكوغ، الذي يرأس المجلس، ضمن تصريح للصحافيين إثر انتهاء الجلسة، إن المجلس يأمل في تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان سريعا، ويتطلع إلى تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).

بعد الانتخابات النيابية في 6 ماي كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء سعد الحريري تأليف حكومة جديدة.

وفي لبنان، البلد الصغير ذي الموارد المحدودة، لا يمكن تأليف حكومة من دون توافق القوى السياسية الكبرى، في مهمة صعبة تحتاج في بعض الأحيان أشهرا عدة.

وردا على سؤال عما إذا كان التجديد لبعثة "يونيفيل" سيكون تقنيا بحتا، أم أن هناك تعديلات ستدخل على عملها، أجاب سكوغ انه "لا يتوقع حدوث تغييرات كبرى".

أنشئت قوات اليونيفيل عام 1978، وتم تعزيزها بعد حرب 2006، ومهمتها ضمان وقف إطلاق النار ومراقبة الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود.

تضم اليونيفيل حاليا 10.500 عنصر على الأرض؛ يراقبون وقف إطلاق النار ويساعدون الجيش اللبناني في مراقبة الأمن على الحدود.