مجمعات أممية تتعرض للنهب في جنوب السودان

هسبريس ـ أ.ف.ب

نهب محتجون غاضبون مجمعات نحو عشر منظمات انسانية بعدما دخلوها عنوة، في جنوب السودان المضطرب، بحسب ما ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة؛ لافتة الانتباه الى ان اثنين من موظفيها جرحا.

وقالت المفوضية إن "المحتجين دخلوا عنوة مجمع المفوضية العليا ونهبوا مكاتبها ومسكنها"، مضيفة ان السكان المحليين طالبوا بفرص عمل واتهموا المنظمات الانسانية بتعيين موظفين من خارج ولاية مابان الجنوبية الغربية.

وذكر المصدر نفسه أنه "تمت، كذلك، مهاجمة ونهب مجمعات عشر منظمات إنسانية أخرى، إضافة إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين". وأدانت المفوضية العليا الهجوم الذي اصيب فيه اثنان من الموظفين.

وقال مسؤول المفوضية العليا المكلف بشؤون جنوب السودان، فنسنت كويسي باركر، "هذا عمل عنف مجنون ومؤسف للغاية تجاه منظمات انسانية".

واستهدف موظفو الاغاثة مرارا خلال الحرب الاهلية الدائرة في جنوب السودان منذ اربع سنوات، حيث قتل 100 منهم منذ اندلاع القتال، في دجنبر 2013، بحسب الامم المتحدة.